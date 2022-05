Polémica: una mujer fue rechazada para trabajar en una concesionaria por ser feminista

Una joven fue rechazada de un trabajo a horas de comenzar con sus tareas por un estado de WhatsApp que decía “Ni una menos”.

“Lo primero que hice fue llorar, lloré mucho porque estaba ilusionada con el hecho de haberlo conseguido”, expresó la mujer.

La joven aseguró no salir del asombro por lo sucedido y confesó que no fue ella quien hizo viral el mensaje que circuló. “Lo hicieron mis amigas, porque ellas me dijeron ‘esto se tiene que saber’”, agregó.

La víctima contó además, cuál fue su respuesta: “Le pedí que mirara mi CV, que era cualquier cosa lo que estaba haciendo. No tengo por qué llevarme mal con alguien por ser feminista”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“María, hola. Disculpame pero te seré honesto. Vi tu estado ‘Ni una menos’, sos pañuelo verde e ibas a venir a un ambiente muy machista. Ahí los muchachos hacen chistes que ustedes toman muy susceptiblemente todo para el carajo. Prefiero buscar otro estilo de mujer, lo que sería para ustedes una oprimida del patriarcado”, le escribió a María Belén el dueño de la concesionaria.

“Perdoná pero sé evitar futuros conflictos y hacerte pasar futuros disgustos por estos chicos que tengo, que seguramente los sientas como opresores machistas”, agrega en su mensaje de WhatsApp.

“Gracias, mañana no comiences”, finaliza. La mujer rápidamente sacó captura de pantalla de los mensajes y lo difundió en sus redes sociales.

Pero no fue todo desesperanza, dado que María Belén aseguró que “a partir de lo que sucedió muchas mujeres se solidarizaron conmigo y me contaron sus experiencias”.

La denuncia ya fue radicada en el Inadi. (La Voz)