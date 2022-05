Majo Martino fulminó a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "no te creo nada de todo lo que hacés"

La polémica se generó cuando Majo Martino fue señalada por "La Familia", el grupo de El Hotel de los Famosos que lidera Chanchi Estévez junto a sus aliados. La periodista resultó ser la primera nominada en el "cara a cara", estrategia que vienen tejiendo los participantes desde hace algunos días.

Martín Salwe fue el primero del staff en pasar a votar: "Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte", argumentó contra Martino.

Por su parte, la conductora arremetió con un duro mensaje: "Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y cómo te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir".

Pero el locutor continuó con la discusión y respondió: "Te digo algo y que no te lastimé. Hoy, si tengo que pensar en los vínculos, priman muchos más los nuevos que éste". "Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo", coincidió Martino.

Majo Martino no pudo entender cómo Martín Salwe, a quien consideraba su amigo, la terminó nominando cuando se definía quién seguía en el programa con Silvina Luna, que terminó siendo eliminada del reality.

"Me duele profundamente, para mí no es un show la amistad", le digo indignada Martino a Salwe, que se defendió argumentando que "su voto no vale nada". "Quedaste bien con Silvina pero a mí me metiste un cuchillo en la herida", le volvió a repetir. Pero Salwe, al ver que ella no comprendía su argumento de juego, dio por terminada la charla y se retiró del lugar.