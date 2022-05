Silvina Luna se despidió del Hotel de los Famosos: "Me voy con el corazón lleno"

En la gala del viernes, la periodista Majo Martino rompió lazos estratégicos con su amiga Silvina Luna, a quién eliminó tras enfrentarse en el "desafío del H". El juego contaba con una dificultad extra: tenían que competir con los ojos vendados hasta el final. Ambas concursantes tuvieron una buena performance, pero por solo unos segundos, Martino se llevó la victoria.

Chanchi Estévez y Alex Caniggia tenían como plan inicial, eliminar a toda costa a Locho Loccisano. Sin embargo, el objetivo se vio frustrado por la súbita nominación de Silvina, por lo que Martín Salwe organizó una nueva estrategia con sus aliados para hacer que nominen a Majo.

De esta forma, las dos concursantes dejaron a un lado su amistad para enfrentarse en el desafío de eliminación. "Me pongo contenta porque estoy ganando y permanezco en el hotel, pero a la vez, se está yendo una amiga. Es un intercambio que está sucediendo, que sabíamos que iba a ser así, pero es contradictorio", expresó la periodista luego de consagrarse ganadora.

Semanas atrás, Luna había sufrido un pico de presión en el que requirió atención médica. Pero luego de obtener su aval médico, se sumó a Chanchi Estévez, Majo Martino, Alex Caniggia, Lissa Vera e Imanol Rodríguez para participar de la contienda por un premio y un castigo. Con su habilidad y fortaleza, sorprendió a todos sus competidores y se impuso por amplio margen, logrando consagrarse como ganadora de una noche en una suite de lujo.

Durante su despedida, la rosarina reconoció que el certamen se estaba volviendo muy exigente y su cuerpo estaba pidiendo un descanso. "Le dije a Majo que ahora comienza una nueva temporada, que no se tome nada personal, que crea en ella, que no se crea las cosas que le dicen y que siga adelante. Yo voy a estar apoyándola desde afuera", detalló. Y como cierre reflexionó: "Me voy con el corazón lleno y me espera la vida hermosa que tengo afuera".