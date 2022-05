Nació con espina bífida y nada en mares del mundo: cómo es para Karina Fassi "Abrazar la Vida"

Anahí González Pau

Para Karina Fassi la vida fue difícil desde el inicio. Nació con espina bífida y eso le trajo secuelas neurológicas que afectaron su movilidad. Pasó por "fierritos" para sostener sus piernas, yesos y una operación que no dio los resultados esperados. En su adolescencia empezó a usar valvas (aparatos ortopédicos) que hasta hoy le permiten el andar.

Soportó bullying, maltratos y discriminación, pero lejos de instalarse en el lamento logró cumplir su anhelo de recibirse de Contador Público en la UNS y fue dejando fluir más sueños, tal y como fluye en el agua, en la cual hoy realiza sus mayores hazañas.

En 2016 publicó El poder de Querer, libro en el que contó cómo fue alcanzando cada uno de esos logros que parecían imposibles, aunque en su corazón resultaban claros: una senda que atravesar, con decisión y fuerza de voluntad.



En el Canal de Beagle, Tierra del Fuego.

Por mencionar solo algunos: nadó 10 km en aguas abiertas desde Cancún a Isla Mujeres (México), en Turquía, EE.UU, Italia, Tailandia. Nadó en el mar Egeo y en el Tirreno.

"Si yo aceptaba el consejo médico de usar una silla de ruedas, posiblemente hoy estaría utilizando una para desplazarme; pero descubrí que si uno no baja los brazos y lucha por hacer los sueños realidad y le pone lo mejor de uno, a la larga se cumplen", dijo la autora, oriunda de Cabildo.

Ese domingo, a las 18, en el Teatro Municipal, estará presentando junto a Nidia Burgos, su segundo libro: "Abrazar la Vida".

"Pasaron experiencias muy fuertes luego del primer libro que pusieron a prueba mis fuerzas y deseos de superación, donde la idea de no bajar los brazos ante los obstáculos no se resume a una frase, realmente tuve que salir adelante de situaciones inesperadas, que derivaron en un gran crecimiento personal", contó.

"Yo encontré en mis sueños la motivación para seguir adelante y lo quise transmitir. Hay personas que me dicen "Yo no tengo sueños". Y les digo: 'Ahí tenés un trabajito. Empezá a generarlos'. Es una manera de vivir", mencionó a La Nueva.

Para poder asistir en desafíos internacionales muchas veces Karina pide créditos en bancos además de solventar sus proyectos con ingresos de su trabajo de contadora. No tiene ningún sponsor, ni apoyo de alguna editorial, ni tampoco de librerías.

Ella vende sus libros luego de dar charlas de motivación. Por eso, adquirir su obra es la mejor manera de impulsarla hacia adelante, para que pueda seguir inspirando con su ejemplo.

-¿De qué trata el libro?

-De lucha, de esfuerzo, de no bajar los brazos, de la fuerza de voluntad como la mejor herramienta para salir adelante, del amor a la vida en todos sus aspectos, del amor a la libertad, intento dejar una bonita huella de mi paso por el mundo con mis libros y contagiar entusiasmo.

-¿Qué es para Karina Fassi, Abrazar la vida? Un título sugerente en momentos en que el abrazo estuvo prohibido.

-No podía ponerle mejor título porque Abrazar la vida es lo que hago todos los días. Estoy muy orgullosa de cómo quedó, tiene un mensaje digno de que lo lea mucha gente haga reflexionar a muchas personas, con respecto a la vida, a los sueños, a qué nos hace felices, adónde queremos llegar. Por eso yo comparto experiencias, sentimientos y eso ayuda a mucha gente. Doy charlas de motivación, entre otros lugares, en el salón auditorio de la clínica FLENI (son siglas de Fundación de Lucha contra Enfermedades de la Infancia) y cada vez que lo hago miro los ojitos de las personas que están escuchando mis charlas y cuando termino pasa algo muy mágico, veo un brillito, una ilusión, una esperanza.



En las Torres Petronas, Kuala Lumpur (Malasia)

-¿Cómo está tu salud? ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que te enfrentás, en ese sentido, y en el deporte?

-Siempre estoy tratando de mantenerme lo mejor posible a pesar de las secuelas de la espina bífida. El principal obstáculo para mí y para muchas personas es acceder a una atención de salud de calidad, algo tan básico, pero que lamentablemente hay un deterioro muy grande en nuestro país.

Los principales obstáculos surgieron cuando me quedé sin trabajo, cuando me quedé sin obra social, cuando me lastimé por el uso de las valvas ortopédicas (aparatos que sostienen mis pies, tobillos y piernas) y me negaron atención en algún hospital de la ciudad o ante una urgencia me dan turno para dentro de tres meses. Lamentablemente debemos enfrentar situaciones muy desgastantes emocionalmente, el costo de acceder a valvas ortopédicas de calidad que me permiten caminar y mejorar mi calidad de vida.



En la presentación de su primer libro: El Poder de Querer.

Y en el deporte obviamente encuentro obstáculos, por ejemplo, al entrar y salir del agua porque no tengo mis valvas ortopédicas que me sostienen y me cuesta pararme, pero siempre encuentro la manera y una vez en el agua disfruto una hermosa sensación de libertad.

-De todo lo que hiciste, a nivel deportivo y humano ¿qué es lo que más te marcó?

-A nivel deportivo cada desafío me marcó mucho porque solo Dios, mi familia y los médicos saben el esfuerzo que tuve que hacer para poder lograrlo. A nivel humano me marcó saber que mi libro El Poder de Querer sirvió para ayudar a muchas personas.

-¿Dónde entrenás en la actualidad?



-En la pileta del club Olimpo, donde nado doble turno para poder mejorar resistencia y velocidad. Normalmente nado alrededor de 4 kilómetros por clase, con la ilusión de seguir participando de desafíos de hasta 10 kilómetros en lagos, ríos y mares del mundo.

-¿Hace falta mucho más para que se elimine la palabra “inclusión” por no ser necesaria?

-Sí, estamos muy lejos de lograrlo, al escribir mis libros intento aportar mi granito de arena y hacer reflexionar.

Quienes deseen pueden anotarse para ir a la presentación del libro en http:// https://teatromunicipal.bahia.gob.ar/agenda/abrazar-la-vida/. El mismo tiene un costo de 2.500 pesos.

La entrada es GRATUITA, pero la idea es que cada quién tenga su lugar, para mayor comodidad.