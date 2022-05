Sansinena le ganó al Rojo y salió de la zona roja

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“Nos sacamos el dedo de donde ya sabes, al menos hasta el domingo, que vamos a visitar a a Sol de Mayo a Viedma”.

La ocurrencia de un auxiliar de Sansinena refleja claramente la presión que tiene un equipo que hasta ahora no hizo más que debatirse entre el cielo y el infierno en este Federal A 2022.

El conjunto de Cerri viene remando en dulce de leche y todo le cuesta un “Perú”, como el éxito que consiguió esta tarde frente a Independiente de Chivilcoy por la fecha 8 de la Zona 1, cotejo que resolvió en la segunda parte beneficiado por el retroceso y el desinterés de su rival en la búsqueda de ese gol con el que tanto coqueteó en la fracción inicial.

En ese período, el dueño de casa entró en el ritmo que propuso el visitante, que hizo todo a mil por hora, con una aceleración inusitada y un vértigo innecesario, creo yo para sorprender o encontrar mal parado a su oponente.

En medio de esa nube que lo enceguecía, el “tripero” trató de progresar forzosamente, sin claridad y sin tener en cuenta que la materia es impenetrable (por más que encares al cuerpo del otro...)

Ojo, tampoco tuvo espacios y se topó con un elenco asociado al club del “raspa que te raspa” (se llevaron cuatro amonestados, pero tendrían que haber sido algunos más).

Se pudo haber puesto en ventaja, o no, si el incalificable de Fabricio Llobet le cobraba el grosero penal (rodilla del defensor contra muslo del atacante) de Nahuel Rodríguez sobre Recalde, que el árbitro vio pero ignoró estando de frente a la jugada.

El empuje de Sarmiento, en su primer partido como titular, más algunas acciones hilvanadas que se esfumaron en una carrera larguísima y sin sentido hacia el arco de Leguiza, no alcanzaron para frenar a un Diablo que metió seguido la bola en el área enemiga y que cabeceó fácil cerca de Abraham (salvó dos veces con reflejos elásticos ante Marcos Salvaggio y Leo Valdez).

En el complemento todo cambió: Independiente, con una inseguridad que no se le vio en los 45 minutos iniciales, se refugió en su propio campo, regaló la pelota y desafió a su adversario a que lo ataque.

Los de Darío Bonjour nunca llegaron a revolucionar el trámite, pero con pases verticales, mente de acero y el cambio sublime de Jona Font (por Tomás Segovia), le encontraron la horma al zapato y se pusieron en ventaja en el momento que los nervios enfurecían a todos, a los de adentro y a los de afuera.

El 1-0 lo calmó, pero no lo amilanó, y el hecho de seguir buscando le permitió sostener la ventaja lejos de su arco, frente a un rival que pasó de la gula del primer tiempo a una infundada huelga de hambre en el segundo.

Sansinena apretó arriba y en tiempo de descuento aumentó la cuenta mediante un penal inexistente (Sarmiento chocó la pierna de Fedorco, quien se había pasado de largo), pero eso no es tan importante delante de lo que realmente vale, porque el cerrense no especuló y no reguló, lo mismo que deberá hacer de ahora en más si pretende seguir progresando en la tabla de posiciones.

La síntesis

Sansinena 2 (4-4-2)

Abraham 7

Núñez 5

García Martinoli 6

C. Giménez 7

Wagner 7

SARMIENTO 8

F. Rodríguez 7

Fassino (c) 6

Recalde 6

F. Durán 6

Segovia 4

DT: Darío Bonjour

Independiente CH 0 (4-4-2)

Leguiza 5

N. Rodríguez 3

Fedorco 4

Lamolla 5

Aquino 5

L. Valdez 5

Bassi 4

Cisneros 4

Caseres 6

M. Salvaggio (c) 6

Risso Patrón 6

DT: Alberto Salvaggio

PT. No hubo goles.

ST. Goles de C. Giménez (S), a los 17m. y Recalde (S), de penal, a los 47m.

Cambios. 55m. J. Font (7) por Segovia, 79m. J.. Ríos por Durán y 82m. D. Fernández por Fassino, en Sansinena; 63m. Bernal (4) por Bassi, 70m. Spinaci (4) por Cisneros y 73m. Lastra por Valdez, en Independiente.

Amonestados. C. Giménez (3m.) y F. Rodríguez (75m.), en Sansinena; Fedorco (23m.), N. Rodríguez (61m.), Spinaci (73m.) y Lastra (81m.), en Independiente.

Arbitro. Fabricio Llobet (3).

Cancha. Sansinena (6).