Pablo Romera: "Nuestra principal candidata para 2023 es Nidia Moirano"

Pablo Romera dijo este mediodía que en el Pro de Bahía Blanca "somos un equipo que tiene bien en claro que hay tres personas, tanto Héctor Gay como Santiago Nardelli y Nidia Moirano, que son las más importantes, que crearon el espacio y que siempre nos dan libertad para trabajar".

El secretario general del Municipio, que el año pasado admitió sus ganas de competir por la intendencia, afirmó en ese sentido que "hoy por hoy, nuestra principal candidata para 2023 es Nidia Moirano y estamos todos compenetrados en eso".

"Nidia sabe, porque lo ve a diario y porque está todos los días en el Municipio, que cuenta con un equipo de gente joven que está para apoyarla y para seguir gestionando para que la ciudad pegue ese salto que todos queremos. Queda mucho por cambiar y Nidia sabe que cuenta con nosotros", subrayó.

En diálogo con el programa Allica y Prieta a las 12, por CNN Radio, el funcionario destacó "su experiencia en ámbitos legislativos y en otros, como las horas que le dedica al Hogar del Anciano o a organizaciones sociales".

"Es una persona con fortaleza que siempre que se ha propuesto objetivos en su vida personal y en su carrera política los ha cumplido", agregó.

Nidia Moirano junto al intendente Héctor Gay.

En otro orden, Romera sostuvo en relación a la interna del Frente de Todos que "algunos funcionarios se centran más en la gestión y no tanto en la cuestión política, la rosca y la discusión interna que es clara y evidente".

Valoró la relación del Municipio con dirigentes como el ministro nacional de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que ayer pasó por la ciudad, y también señaló que trabajan en buena sintonía con Sergio Berni (ministro de Seguridad bonaerense), Juan Zabaleta (ministro nacional de Desarrollo Social), Jaime Perczyk (ministro nacional de Educación) y Martín Insaurralde (jefe de Gabinete de la Provincia).

En contraposición, contó que "tuvimos bastantes inconvenientes con Daniel Gollán cuando era ministro de Salud de la Provincia" y expresó que no es fluida la relación con el ministro provincial de Desarrollo Social, Andrés "Cuervo" Larroque.

"Es destacable poder trabajar con todos aquellos dirigentes que puedan ayudar a los bahienses porque, en definitiva, estamos acá de paso y nuestra función es gestionar para que, en este caso, lleguen obras para la ciudad", dijo.

Y acotó: "No me gustaría decir que con los albertistas sí nos llevamos bien y con los camporistas no, porque por ahí me queda alguno afuera, pero sí tenemos buena relación con aquellos que generan políticas públicas que benefician a los bahienses", relató.

Por último, hizo referencia a la relación entre el oficialismo local y la cúpula de la oposición de nuestro distrito, donde se encuentran Marcelo Feliú, Federico Susbielles y Gabriel Godoy.

"En el día a día hay una buena relación con ellos. Independientemente de eso hay política y a veces surgen diferencias que se exteriorizan, pero nos hemos propuesto con Héctor Gay, aunque sea difícil, destinar este año a gestionar ciento por ciento y dejar la política para el año que viene", completó.