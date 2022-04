Máximo Kirchner: “Hay que dejar de quejarse si cortan una calle y terminar con la pendejada de la TV"

Durante un acto de asunción de nuevas autoridades en Merlo, el diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dio un discurso y dejó un duro mensaje al presidente Alberto Fernandez.

"¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad", mencionó.

Sobre la conflictividad social y el corte de calles de parte de organizaciones sociales durante las últimas jornadas, el diputado indicó que "hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse si cortan una calle". Además, responsabilizó a los empresarios y a la "pendejada de la televisión", de jugar con el hambre de los argentinos.

Respecto del índice de inflación de marzo, que se dará a conocer la próxima semana, comentó que será "muy duro". Y aconsejó al Poder Ejecutivo "tener inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo" y que "hay que poner límites a los que abusan con los precios y juegan con el hambre de la gente gracias al amparo mediático".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La foto del ex presidente Mauricio Macri y el ex mandatario Donald Trump, también fue tema de su discurso. Se refirió al encuentro afirmando que "no podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país" y acusó a ambos exmandatarios de la crisis actual de la Argentina.

"Tenemos que retomar el camino y, si a veces hay conflicto y si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirles que te acompañen, vamos a salir a la calle, como hicimos con Néstor y Cristina, y vamos a dar la pelea”, añadió.

Además, habló sobre la derrota del peronismo en 2015 y afirmó que ese fracaso electoral "le salió caro a todos los argentinos y argentinas" porque "los llevó a un infierno del que habían salido en 2003".

En el acto estuvieron presentes autoridades locales y provinciales, entre ellos el jefe de Gabinete bonaerense Martin Isaurralde, los dirigentes de Merlo Gustavo y Karina Menéndez, y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin.