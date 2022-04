Pelea contra dos cánceres, ganó 1 millón de pesos en "Los 8 escalones" y cedió el premio

Susana Giménez, la nueva ganadora del programa Los 8 escalones, se llevó el gran premio de un millón de pesos, pero sorprendió a todos con su decisión. Desde 2016 lucha contra el cáncer y debido a eso, tuvo que dejar su trabajo como docente. Actualmente se dedica a las manualidades reciclando muebles y percheros.

“Cuando me preguntaron el motivo, lo que haría con el premio, sí, ayudaría a mis hijos, obviamente. Pero yo estoy lidiando contra dos cánceres, desde el 2016. Entonces, soy una resiliente”, mencionó en el programa conducido por Guido Kaczka.

Se refirió además a uno de las jurados, Carmen Barbieri, haciendo hincapié en la similitud de su enfermedad con la de su hijo, Federico Bal. "Gracias a cada uno de ustedes, los admiro. Y a vos Guido, sos un groso, gracias por esta oportunidad" concluyó agradeciendo al jurado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Pero Susana terminó de sorprender a todos los presentes cuando el conductor le preguntó si volvía el próximo viernes por el otro millón. La mujer se negó expresando: "No Guido, hasta acá, porque una de las cosas que me enseñó esta situación por la que pasé es que hay que compartir, y esto es como cadena de favores”

“Vos das y tenés que dar, no te podés quedar con todo, no sirve disfrutarlo uno solo, sirve cuando se comparte, y ésa es la alegría. Te sentís tan bien, y a veces es una lástima que la vida te tenga que poner determinadas situaciones para que valores eso, uno no la ve en la cotidiana”, añadió.

"Me gustaría cederle con mucho gusto mi lugar a la hermosa Luna, es el mejor regalo que le puedo hacer hoy a alguien, así que es para Luna", concluyó refiriéndose a su rival, para confirmar que le cedería el premio para el próximo programa.