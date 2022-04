La madre biológica de Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, contó por qué la dio en adopción

Angelina Jolie y Brad Pitt conocieron a su hija adoptiva Zahara Marley Jolie-Pitt, nacida en Etiopía, cuando tenía seis meses. La pequeña pasó a ser legalmente parte de la familia que también integran Maddox, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne luego de dos años de trámites.

Hoy Zahara tiene 17 años. Semanas atrás, su madre biológica Mentewab Dawit Lebiso, narró las trágicas circunstancias que la llevaron a entregar en adopción a su hija, a quien al momento de nacer llamó Yemsrach (que significa "Buenas noticias"), y la agencia Reuters difundió la historia.

Mentewab Dawit Lebiso contó que quedó embarazada producto de una violación. Aclaró que antes no habló del abuso porque en su comunidad es mal visto que una mujer sea abusada.

“Sacó un cuchillo y puso una mano en mi boca para que no gritara. Me violó y después desapareció”, dijo Mentewab y replicó la revista Quién.

Cuando la familia de la mujer se enteró del embarazo, la echaron de su casa y ella debió refugiarse en la ciudad de Hosanna, en Etiopía, donde nació su hija. Estaban solas y la madre no podía trabajar.

En la entrevista, Mentewab también habló del momento en que decidió que lo mejor era separarse de su recién nacida.

“Mi bebé estaba al borde de la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar. Yo estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña muriendo”, detalló a Reuters.

Ella acudió nuevamente a su casa y su familia vio la mala situación en la que estaban ella y su hija. Entonces, fue su madre quien le recomendó darla en adopción. Mentewab Dawit Lebiso dice que si su situación hubiera sido otra, ella no se habría separado de la bebé.

En la conversación, Mentewab habló de lo que piensa sobre que Angelina Jolie sea la mamá de Zahara. Lo primero que destaca es que ella junto a Brad Pitt le regalaron una esperanza y una nueva vida a la niña.

“Nunca me rehusé a la adopción de mi hija por Angelina Jolie", dijo.

"Creo que mi hija es muy afortunada al haber sido adoptada por una mujer famosa a nivel global. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más una madre para ella que yo. Lleva con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que yo no la extrañe”, replicó Quién.

Según comentó, la manera en la que sabe de su hija y ve cómo crece es a través de las noticias.

Tal vez por esa razón, la madre biológica hizo un pedido a la protagonista de Tomb Raider. "Me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara. Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella. No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”.