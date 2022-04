Ventura estuvo cerca de atropellar a Rial: "Pude haber terminado en una comisaría o un hospital"

Hace tiempo que el vínculo entre Luis Ventura y Jorge Rial se rompió. Fueron socios, amigos y la dupla que impulsó el éxito de Intrusos a principios del 2000, pero en 2014 todo cambió, cuando en medio de un gran escándalo mediático por el embarazo de Fabiana Liuzzi, el conductor decidió que su entonces mano derecha no siguiera más en el programa de espectáculos. Y desde entonces, quedaron distanciados.

Pero recientemente, tuvieron un reencuentro accidentado, que según reveló uno de los protagonistas, podría haber terminado mal. "Hace un par de días me quedé grabando Secretos Verdaderos y me lo crucé a Jorge Rial", comentó Ventura en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV. "Me iba del canal con el auto, acelero por Fitz Roy y, cuando llegué a la esquina de Juan Antonio Cabrera, estaba por girar y veo que un tipo se tira… Freno y ahí me di cuenta quién era. Era Rial. Él puso cara de fastidio, pero me parece que no se dio cuenta que era yo…", agregó con picardía.

Y ante la sorpresa de sus compañeros, reflexionó: "Mirá cómo es la vida, che, que pude haber terminado en una comisaría o en un hospital con Jorge Rial". Además, aclaró que, de su parte, todo está "bien" con su colega, a pesar de que llevan años sin hablarse. En 2021 tuvieron un breve acercamiento a raíz de la muerte de Mauro Viale, ya que toda la programación de América TV decidió homenajear al conductor y los periodistas se cruzaron en el pase entre "Polémica en el bar" y "TV Nostra".

“Siento que a ustedes hoy los cruzó lo mismo. Ayer te escuché y lloré con vos, y lloré con Luis hoy porque te nombraba como que, junto con él, son dos enfermos del periodismo y de trabajar, trabajar, trabajar. Siento que Mauro logró esta foto que veo ahora”, manifestó Mariano Iúdica al final de su programa al ver que Ventura y Rial estaban compartiendo la pantalla.

Mientras que Jorge explicó que aunque era la primera vez que se cruzaban públicamente, antes lo hicieron lejos de las cámaras. “Yo quiero decir que esta foto es pública, pero con Luis nos cruzamos, ahora menos por las diferencias de horario, unas quinientas veces”, empezó. Y agregó: “El afecto y el respeto por Luis sigue siendo el mismo. Yo sé quien es Luis Ventura y sé que es una bestia, a veces trabaja de más y hemos discutido muchas veces”.

Y comparó su situación con la de Viale, quien decidió trabajar durante la pandemia a pesar de que podría haberse quedado en su casa por ser mayor de 60 años. “No sabemos hacer otra cosa. No somos ni superhéroes, ni es que nos gusta la cámara: es que no sabemos hacer otra cosa, chicos. Nacimos con esto. No sabemos hacer otra cosa más que comunicar y en momentos como este, más ganas de comunicar tenemos”, explicó Rial.

Por su parte, Ventura acotó: “Hay cosas en las que con Jorge somos calcados en el sentido del pensamiento, y en otras tenemos nuestras diferencias. Pero soy un convencido que con la partida de Mauro se va un profesional y un maestro que no lo recuperamos porque pertenecemos a una cultura periodística que está en extinción”.