Covid e Influenza: "son virus diferentes que se atacan por dos vías distintas"

Covid, Influenza, Adenovirus. En estos últimos días, los síntomas de gripe se hicieron sentir fuertemente en nuestra ciudad, a tal punto que las guardias de todos los hospitales y los consultorios médicos se vieron colmados y, en algunos casos, hasta colapsados.

Y en esta suerte de paranoia que generó la pandemia, las personas suelen confundir síntomas, tratamientos y hasta los riesgos que pueden generar contraer esas enfermedades.

“Sin dudas que Bahía atraviesa un brote de gripe, en este caso el de Influenza, que llegó bastante antes de lo previsto y por eso generó una suba abrupta de contagios”, dijo el doctor Fernando Piumatti, jefe del servicio de Neumonología del Hospital Interzonal Penna.

Y lo graficó con números: “6 de cada 10 pacientes que llegan a consulta padecen los síntomas gripales. Si a eso agregamos que el contagio es sencillo, los números se multiplican enseguida”.

Por eso, para este especialista en vías respiratorias, la herramienta más eficaz para luchar contra el Covid y la Influenza es la vacunación.

“La gente no debe confundirse en que una de las dos vacunas le sirve para controlar ambas patologías. Son dos virus distintos que se atacan por dos vías distintas. Por eso es muy necesario que se cumpla con el calendario de vacunación de ambos”.

La clínica de la gripe y de Covid 19 presentan pequeñas diferencias entre sí (por ejemplo, en el inicio de la gripe la sintomatología es un poco más abrupta), ya que la mayoría de los síntomas y signos se comparten, lo cual complica el diagnóstico final.

“Los tratamientos también son prácticamente iguales, siempre y cuando ese paciente tenga dadas las dosis contra el Covid. Caso contrario, los pasos a seguir son distintos porque los riesgos son mayores”, señaló Piumatti.

Este aumento de casos de Influenza sin dudas es anticipado.

“Durante el año 2020 y casi todo el 2021, como consecuencia de las medidas preventivas aplicadas para la COVID-19, la actividad de influenza se mantuvo baja. Y la realidad es que el sistema sanitario esperaba la suba para fines de mayo, principios de junio, y por ello no se llegó a tiempo con la vacunación”, explicó el facultativo.

La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar general, tos seca, dolor de garganta y rinitis.

“Los niños pequeños, los adultos de edad avanzada, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas o con un sistema inmunológico débil corren mayor riesgo. La enfermedad puede ser leve, grave o incluso mortal. La hospitalización y la muerte son más frecuentes en grupos de alto riesgo”, señaló.

Según Piumatti, mucha gente cree que la vacuna contra el Covid la protege de la gripe común o estacional, cuando no es así.

“Es verdad que los síntomas de Covid y gripe de estación son similares, se contagian de la misma manera y que los tratamientos son parecidos, pero la gente no debe confundirse en que una de las dos vacunas le sirve para ambas patologías. Son dos virus distintos que se atacan por dos vías distintas. Por eso es muy necesario que se cumpla con el calendario de vacunación de los dos”.

Y amplió: “Los dos son virus, pero son de familias diferentes. El del Covid es de coronavirus, mientras que el de la gripe estacional es el virus de la Influenza. Por eso es necesario aplicarse los dos tipos de vacunas, porque ambos virus están circulando simultáneamente”.

A estos dos virus, a corto plazo se sumará el Adenovirus.

“El sistema sanitario debe estar preparado porque en esta época, a esos dos virus, se le va a sumar prontamente el adenovirus, que afecta a los más pequeños y que se contagian en cadena en el jardín o en las escuelas”.

A diferencia de algunas decisiones del poder político, Piumatti señaló que la pandemia de Covid aún no está superada.

“En el tema Covid, no estoy de acuerdo en que se haya dejado de hisopar a la gente. Estamos en un cuello de botella riesgoso. No hay que olvidar que el Covid sigue y va a seguir mutando por un tiempo prudencial. Si no sabemos si circula, tampoco podremos controlar ese riesgo a tiempo. Hoy se piensa que no hay casos de Covid en la ciudad, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque sin testeos nadie da positivo”.

“Si me hubieran preguntado, hubiera sugerido que se siga hisopando, pero no a mansalva como ocurría en el último tiempo, sino aquellos casos con pedido médico. Eso nos hubiera dado una orientación de lo que realmente ocurre”, manifestó.

Y agregó: “Es un riesgo que se haga creer que la pandemia ya pasó. Porque la gente deja de vacunarse y relaja los cuidados al escuchar eso. Y la realidad indica que no sabemos cómo va a reaccionar el virus próximamente. Nadie está seguro que no suceda otra ola de coronavirus”.

“Por más que la gente esté un poco saturada con este tema, lo único concreto para impedir que estos virus cobren peligrosidad es la vacunación. Ya no se puede discutir su importancia. Ya está probado que, tanto contra el Covid como contra la Influenza, la vacunación reduce los riesgos de complicaciones que pueden causar la muerte”.

Precisamente, la inmunización es la forma más eficaz de prevenir enfermedades como la gripe o influenza, que sigue siendo una causa relevante de morbimortalidad y de ausentismo laboral y escolar.

Desde hace 60 años se dispone de vacunas contra la gripe seguras y eficaces. La inmunidad que confieren se atenúa con el tiempo y por la aparición de diferentes cepas, por lo que se recomienda la vacunación anual.

Las más utilizadas en el mundo y en nuestro país son las vacunas inyectables producidas a partir de virus inactivados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las epidemias anuales de gripe causan de 3 a 5 millones de casos graves y 290.000 a 650.000 muertes en el mundo.

“La mejor manera de reducir el riesgo de la gripe estacional y sus complicaciones potencialmente graves es vacunarse todos los años, ya que el virus influenza tiene una gran capacidad de mutación, es por eso que la composición de la vacuna antigripal varía año a año”, dijo Piumatti.