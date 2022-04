El diputado nacional de Juntos, Cristian Ritondo visitó Carmen de Patagones junto a su par Hernán Lombardi y el legislador provincial Alex Campbell.

Se reunió con el intendente maragato José Luis Zara y visitó el Centro de Monitoreo, para luego sostener: “Veo abandonada la Seguridad, como veo abandonadas, desde el gobierno central, muchas políticas”.

De esta manera expresó su postura respecto a la actualidad en materia de Seguridad en el territorio bonaerense, ante la consulta de La Nueva, en el maco de la visita del ex titular del área a Carmen de Patagones, en el marco de una recorrida por varios distritos de la zona.

“Se ha abandonado la lucha contra el narcotráfico, contra las mafias, no hay bunker que se derribe, no hay secuestro de drogas, las barras de futbol volvieron a hacer lo que quieren, el juego clandestino perdió el control, no hay detenidos en esto, hay crecido el femicidio, el homicidio doloso, me parece que muchas políticas que fueron centrales para nosotros, hoy se han dejado de lado”, destacó Ritondo.

Según el diputado, eso tiene que ver con “tener un gobernador, que ha sido más un delegado del poder central”, que querer ser la máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires.

“Cuando uno abandona la idea de crecimiento de una provincia, de ver cuáles son sus problemas e intentar solucionarlos, deja todo en el caos”, sentenció.

Por otra parte, Ritondo expresó que es “grato volver a Patagones”, en esta ocasión con Hernán Lombardi y Alex Campbell, para visitar al intendente Zara.

“Venimos a charlar con José y parte de su gabinete, recordando cuando adquirimos con el Fondo de Seguridad la inversión que se ha hecho, tanto en Patagones como en toda la provincia de Buenos Aires, comandada por María Eugenia Vidal. Reconstruimos el puesto de la Policía Vial, pudimos llegar con cámaras a casi todas las localidades del distrito y se adquirió el edificio para luego concretar éste Centro de Monitoreo”, recordó el diputado mientras recorrían el sector destinado a monitorea el distrito.

En este sentido, el legislador nacional destacó el trabajo realizado en aquel momento y destacó la gestión y compromiso de Zara.

“Y en esta idea que estamos trabajando en le provincia de Buenos Aires, es que la estamos recorriendo de punta a punta, convencidos que es un territorio rico viable y con mucho para crecer, creemos en las transformaciones y somos deseosos de poder volver a gobernarla en el 2023”, concluyó.





Encuentro en el Palacio Comunal

Previamente el intendente José Luis Zara, recibió en su despacho a los diputados nacionales del bloque Juntos, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi y al diputado provincial, Alex Campbell.

El jefe comunal estuvo acompañado por los secretarios de Seguridad, Sandro Pino; de Hacienda, Ricardo Tellería; de Gobierno, Daniel Paredes; el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli y la titular del bloque Juntos, Romina Colombi.

Allí dialogaron sobre diversos temas que hacen a la gestión municipal.

“Tenemos la grata visita de Cristian, Hernán y Alex, me parece muy importante. Anteriormente nos han visitado como representantes de seguridad y nos apoyaron en el inicio del Centro de Monitoreo”, resaltó Zara. (Agencia Patagones)