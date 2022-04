Guadalupe Lucero: antropólogas forenses de la Universidad de Cuyo se suman a la investigación

Cuatro antropólogas forenses de la Universidad Nacional de Cuyo se sumarán en las próximas horas a la investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero, luego de que tanto la madre como el padre de la menor no reconocieron como de su hija la calza encontrada en el descampado en el que se realizan rastrillajes desde el martes.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, las antropólogas se sumarán a la investigación para tratar de definir en lo inmediato la técnica "rápida y científica" si los restos óseos encontrados pertenecen a humanos o son de animales.

En tanto, este jueves por la mañana, Yamila Cialone, la madre de la menor, concurrió a la fiscalía y no reconoció la calza que fue encontrada en el predio que está siendo rastrillado desde el martes.

Cialone confirmó en su cuenta de Facebook que la calza no pertenece a la menor ya que no es la que llevaba puesta al momento de su desaparición porque la encontrada es de algodón, y su hija estaba vestida con una de friza.

"Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día Martes, dicha prenda era una calza", escribió en su perfil de Facebook. Y agregó: "Dicha prenda NO PERTENECE A GUADALUPE, NO TIENE NADA QUE VER CON ELLA, YA QUE NO ES LA CALZA QUE LLEVABA AL MOMENTO DE LA DESAPARICIÓN.... GRACIAS A DIOS!!! Un alivio para la Familia".

La calza que fue encontrada está rota en dos partes y preservada con dos cadenas de custodia diferentes entre sí.

Las fuentes del caso revelaron que en el basural se encontraron otras prendas de vestir, de diferentes tamaños y características, pero sólo esa calza mostró algún grado de correspondencia con la indumentaria de una niña.

Tampoco Eric Lucero, el padre de Guadalupe, reconoció la calza como de su hija. En diálogo con Ari Paluch en la AM550, el hombre contó que no pudo reconocerla pese a tener varias analogías: "Si bien el color de la calza está bastante deteriorado, tiene bastantes similitudes a una prenda que mi hija tenía o había tenido en su momento".

La investigación se reactivó en los últimos días a raíz de un nuevo testimonio que alentó la teoría de un accidente como causa de la desaparición de la niña. Hasta mañana viernes está previsto que continúen los rastrillajes en el predio cercano al lugar donde fue vista por última vez Guadalupe, el 14 de junio de 2021.