Sutcapra: "La seguridad privada es complementaria de la seguridad pública"

El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) celebró ayer en Bahía Blanca los 18 años de licencia legal y lo hizo con una importante celebración para sus 150 afiliados, en una reunión que contó con la presencia de su secretario general, Leandro Nazarre, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y el representante regional del ministerio, Federico Montero, entre otros dirigentes.

En diálogo con La Nueva., Nazarre, se refirió a los temas tocados durante el encuentro y se mostró optimista de cara al futuro de los trabajadores de la actividad.

"Aprovechando la visita del ministro Sergio Berni a Bahía pudimos también contar con él, ya que nosotros tenemos una relación con el Ministerio de Seguridad por la temática de nuestra profesión. Tocamos muchos temas, como por ejemplo el decreto Nº 1299 del Poder Ejecutivo Nacional, que sostiene que la seguridad privada es complementaria de la seguridad pública. Esto significa que podés sumar a los controladores o vigiladores a que colaboren con el esquema de seguridad pública. También hablamos sobre la concepción de la seguridad y la apertura de una oficina del ReCAP (Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia) en Bahía Blanca, que funcionaría en dependencias de la Policía Departamental y posibilitaría descentralizar todo lo que se hace en La Plata", contó.

Sobre el trabajo complementario de ambas seguridades, el dirigente dijo que "es algo ya hablado con Berni".

"Ayer el ministro nos volvió a repetir que hay que estudiar el tema, aunque lo veo muy factible, porque en la Provincia se calcula que hay más de 100 mil personas que hacen tareas de seguridad, con lo cual se puede armar una sala integrada de comunicación como hoy se da con el 911. Muchos de los vigiladores trabajan en la vereda, observando la vía pública con lo cual pueden dar aviso rápidamente. No obstante, hay que realizar capacitaciones adecuadas, aunque el ministro ya demostró que va con esta línea con lo de los choferes civiles", aseguró.

También sostuvo que "los cursos de capacitación vienen muy bien y Bahía Blanca cuenta con una delegación que trabaja a pleno con esto".

"También estamos creando un Instituto Superior de Control de Admisión y Permanencia porque la ley nuestra establece tres categorías, las dos primeras son las de formación profesional y la tercera es la tecnicatura y con la Provincia queremos darla en toda la región. Para nosotros, la capacitación es vital", añadió al respecto.

Además, Nazarre se refirió a la potencialidad del Recap en Bahía Blanca y sostuvo que "puede llegar a cubrir desde Carmen de Patagones hasta Pigüé, controlar toda la región y descentralizar lo que se hace en La Plata. Además, nos permitiría regularizar más trabajadores que están en negro y capacitarlos para evitar algún tipo de inconveniente. Antes del COVID-19, por ejemplo en el conurbano habíamos logrado una regularización muy alta del 70 %, aunque después de esta pandemia, sin tantos controles, diría que estamos en un 20 % de gente registrada".

Por último, el dirigente platense sostuvo que "durante la pandemia nuestra actividad sufrió muchísimo, no solo porque se cerró todo y no había fuentes de trabajo, sino porque solamente el 20 % de nuestros trabajadores pudieron inscribirse en el IFE que entregaba el Gobierno, el resto no lo pudo cobrar, por lo cual debieron ir a juicio con las empresas. Hoy, todavía no alcanzaron los registros que teníamos prepandemia, recién con un 70% de los locales abiertos, aunque sí observamos una aceleración de eventos y los boliches tienen un 20% más de concurrencia del que tenía antes. Por eso es que también necesitamos registrar a nuestros trabajadores".