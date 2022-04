Piden aclarar las condiciones de trabajo de los OAS en el Teatro Municipal

Un grupo de integrantes de la asociación Amigos de la Orquesta Sinfónica presentó esta mañana un pedido de informes al Municipio y a la Presidencia del Instituto Cultural de la Provincia acerca de los términos en que trabajarán los Organismos Artísticos del Sur en el Teatro Municipal a partir del convenio que está en tratativas de renovación.

Los cuerpos que integran los OAS –la Orquesta Sinfónica, el Coro Estable y el Ballet del Sur–, cuya financiación depende del Instituto Cultural bonaerense, tienen un convenio con el Municipio que establece el uso del teatro. El actual acuerdo, vigente desde 2007, debería ser renovado este mes, pero según la Asociación todavía no hay certezas sobre las condiciones.

“Hay una preocupación muy grande porque no está claro el objetivo de este nuevo convenio”, sostuvo Raúl Lázaro, quien esta mañana entregó la nota junto a Mabel Edith Flessia, Stella Maris Salomón, Aurora Lazzari y Mario Montani, ex integrantes de los cuerpos artísticos y miembros de la asociación que se dedica apoyar en lo material, moral y organizativo a la Orquesta Sinfónica.

El grupo fue acompañado por la abogada María de los Ángeles Rosón, quien explicó que “el convenio vigente, que se está por vencer, es un convenio de uso del Teatro. Lo que parece que se pretende instalar es un convenio de colaboración, en el que las obligaciones podrían ser más laxas y podría ir en detrimento de los derechos de los artistas”.



Raúl Lázaro, Mario Montani, Mabel Edith Flessia, Stella Maris Salomón, Aurora Lazzari y María de los Ángeles Rosón entregaron el pedido de informes.

La abogada destacó que los integrantes de los cuerpos artísticos “no solamente son artistas del patrimonio y de la cultura bahiense, sino que primordialmente son trabajadores de la Provincia, y los derechos no pueden ir en regresividad”.

“El convenio que está vigente es de uso recíproco”, agregó Lázaro. “El Municipio tiene cedido por parte de la Provincia al edificio de Sarmiento y Estomba, donde funciona el Concejo Deliberante. El Municipio, por su parte, tiene el Teatro Municipal y cede el uso a la Orquesta Sinfónica, al Ballet del Sur y al Coro Estable”, explicó.

El acuerdo actual existe desde 2007 y tenía fecha de vencimiento este mes de abril. Tras la reapertura del Teatro Municipal, “nos dijeron que el regreso es completamente diferente, ya sin derechos”, dijo.

Sin embargo, esas condiciones de regreso “están ocultas”, aseguró. “Han sido negociadas sin tener acceso la ciudadanía”, y en eso consiste su pedido. “Los trabajadores también están con incertidumbre de qué contenido tiene en ese convenio”, afirmó Lázaro.

Y comentó que en 2021 accedieron a una propuesta de convenio que planteaba “condiciones muy desfavorables para la situación legal de los OAS, como si fuéramos otro artista que pide usar el Teatro, pero estos organismos fueron creados para el teatro desde la década del '50”.

“Hay decretos, leyes y disposiciones que indican que los organismos artísticos tienen la sede en el teatro, que son patrimonio cultural”, añadió Stella Maris Salomón.

La ex bailarina contó que “una de las razones que adujeron” para modificar el acuerdo “era darle lugar a los artistas locales, porque los organismos son de la Provincia”. Pero “es realmente una mentira, porque los organismos nacieron por y para Bahía Blanca a partir de una necesidad social”, aseguró.

“La escuela de Danza se creó en la década de 1950 para formar bailarines que alimentaran un cuerpo de baile estable del Teatro Municipal”, recordó. “Así también se formó el Conservatorio de Música, para alimentar la Orquesta. Por su calidad, esas instituciones, que son bahienses, tuvieron la suerte de ser financiadas por el Gobierno bonaerense”.

“La Provincia paga los sueldos y aporta para las grandes producciones. Eso no los hace no bahienses. Al contrario, vuelven a la ciudad de Bahía Blanca una privilegiada por recibir ese aporte que no tienen todas las ciudades”, agregó Salomón.

Por último, explicó que la insistencia con ocupar el Teatro Municipal es “porque es el único teatro lírico que tenemos”.

“Hay otras manifestaciones que también tienen derecho a usarlo, pero que no necesitan el foso o la acústica para funcionar. Pero es esencial para las producciones líricas”, concluyó.