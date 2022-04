Estafado con un viaje al Caribe: "Fue la peor decisión de mi vida"

Como "la peor decisión de mi vida" describió su mala experiencia uno de los bahienses estafados, que pagó casi 6.000 dólares por un paquete turístico en el Caribe para compartir con su familia, pero el viaje no se hizo y su organizador huyó de la Argentina al parecer con el dinero de varias víctimas.

La denuncia del hombre derivó en una investigación a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, que tiene como principal sospechoso al cubano Yuniell Michell Guerra Fonseca (39).

Según el entrevistado, identificado como N.R. para preservar su intimidad, el coordinador presuntamente estafó a "32 personas" que le abonaron sumas en la divisa extranjera en concepto de "traslados y 10 noches de estadía" en Punta Cana.

"No sospechamos de Yuniell porque un matrimonio amigo nuestro había viajado con él en más de una ocasión y nunca había tenido problemas. Ellos habían pagado para viajar en abril de 2020, pero en marzo de ese año se cerró todo por la pandemia y se suspendieron vuelos", explicó.

"El viaje se postergó varias veces y después nos enteramos de que iban a salir en la segunda quincena de enero de este año. Mi mujer y yo justo coincidíamos con las vacaciones en ese período y decidimos viajar. Debemos haber sido los últimos en inscribirnos", agregó.

El hombre recordó con desagrado el día que concurrió al departamento que ocupaba Guerra Fonseca, ubicado en Rodríguez 135 de esta ciudad, para firmar el contrato supuestamente emitido por la agencia de viajes Havanatur Argentina.

Le pagó casi todo en mano

Afirmó además que el 25 de octubre pasado le pagó al extranjero 5.700 dólares para viajar con su mujer y sus 2 hijos al destino costero en República Dominicana.

"Le pagamos el 90% del total en mano y el resto se lo abonamos por transferencia a una cuenta bancaria a su nombre", detalló.

"Nunca le habíamos contratado un viaje a un particular; siempre viajamos por alguna empresa conocida de Bahía o adquiriendo los vouchers por Despegar".

"El trato entre él y nosotros siempre fue perfecto y nunca dio lugar a duda. Siempre tuvimos una buena relación, pese a que no lo conocíamos de antes", continuó.

Iban a partir el Viernes Santo

A mediados de diciembre de 2021 los casos de la variante Ómicron de Covid-19 aumentaron, motivo por el cual el denunciado le propuso al contingente viajar durante la última Semana Santa, más precisamente el viernes 8 de este mes.

"Fue un trastorno porque tuvimos que pedir las vacaciones en los trabajos para esa fecha. Hasta ese momento venía todo bien e incluso él, que aparentemente trabajaba para un vendedor de Havanatur, iba a viajar con nosotros", señaló el denunciante.

"Pero 3 días antes de viajar nos avisó que había surgido un problema con los aéreos y que había tenido que dar de baja el hospedaje. En el grupo de WhatsApp escribió 'hice las cosas mal' y después no contestó más los mensajes, por eso empezamos a sospechar", añadió.

"Una mujer llamó al hotel, le dijeron que había una reserva a nombre de Yuniell y que incluso había reservado una noche extra que le reclamamos porque faltaba, pero luego la dio de baja".

El personal del complejo hotelero aseguró también que Guerra Fonseca había brindado el número de su tarjeta de crédito como garantía de la reserva, de acuerdo con los dichos de N.R.

"Por eso creo que su intención no fue estafarnos. Si me vas a estafar, no vas a reservar un hotel y la noche extra. Pero no sé qué manejo hizo después, que le salió mal, y no pudo cumplir con el viaje", indicó el denunciante.

"Porque 40.000 dólares es plata, pero no tanta como para dejar todo y fugarte. Hay 32 víctimas, de las cuales 20 son familiares y amigos entre sí", finalizó el damnificado.