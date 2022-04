En Cipolletti, el viento y uno de apellido difícil se llevaron el invicto de Villa Mitre

El mal estado del campo de juego vaya y pase, pero el duelo entre Cipolletti y Villa Mitre se disputó en medio de ráfagas de viento que oscilaron entre los 50 y 70 kilómetros por hora y que complicó el normal desarrollo del trámite, según informaron los distintos medios de prensa rionegrinos en sus páginas web.

Incluso, un dato no menor: el cotejo se adelantó una hora debido a que el pronóstico del tiempo anunciaba un alerta meteorológico para la mitad de la tarde del domingo, con ventarrones y una posible caída de nieve.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En esas condiciones, el tricolor de Bahía perdió el invicto en la Zona Sur del Federal A (llegaba con 3 de 3 y ya había tenido jornada libre) en un partido opacado por el factor eólico y la imposibilidad de dominar la redonda. El 1-0 de Cipo fue casi sobre el final del pleito, a los 38 minutos por intermedio de Diego Bielkiewicz, un apellido complicado para escribir y mucho más para relatar.

“Pese a que el piso se encontraba desparejo y con muchos claros, hicimos un buen partido, siempre tratando de dominar la pelota y de controlar al rival en medio de ráfagas de viento que por momentos eran insoportables. Volaba tierra, era un día muy desapacible, de perros, y creo que no merecimos perder”, declaró el capitán de la Villa Agustín Cocciarini.

“Como no se podía jugar, fuimos directos, buscamos con pelotazos atrás de los centrales para aprovechar la velocidad de Distaulo y Peralta. Creamos las situaciones más claras aunque no las hayamos podido concretar, por eso me animo a decir que Villa Mitre tranquilamente pudo haber ganado el partido”, declaró el “Negrito”, uno de los integrantes del plantel villamitrense que más tiempo lleva en el club.

“Ellos, en los últimos minutos, se encontraron con ese gol tras una definición mordida, cruzada que entró pegada a un palo con ayuda del viento”, cerró el 5.