Nadie puede detener a El Nacional, que esta vez dobló en puntos a Estrella

Todas victorias locales arrojó el desarrollo de la 19° fecha del básquetbol local de primera división en la rama femenina.

En el duelo más esperado de la jornada, El Nacional se impuso con suficiencia a Estrella por 80 a 43.

El Celeste, que se mantiene invicto en el certamen, tuvo en Nadia Vrizz (20) y Victoria Pérez (15) a sus máximas anotadoras; mientras que Ana Liz Carcas y María Marcocci arrimaron 14 puntos cada una para el auriazul.

Además, Estudiantes superó en el Osvaldo Casanova a 9 de Julio, por 81 a 38.

En el albo se destacaron las hermanas Brossard: Juliana y Josefina aportaron 17 tantos cada una. Por su parte, Rocío García colaboró con 15 puntos en la visita.

En tanto, el duelo en el Eladio Santos quedó para Sportivo, quien superó a Pacífico por 55 a 23.

Magdalena Bante (12) y Agustina Kenny (11) fueron las goleadoras en el tricolor, al tiempo que Juliana Salvarezza emergió con 10 unidades en el bajo goleo verde.

Por último, Comercial derrotó en el puerto a Leandro N. Alem, por 70 a 37.

Cinthia Márquez (15) y Morena Wentland (12) lideraron al dueño de casa; en tanto, Alexia González colaboró con 12 puntos para el verdirrojo.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 38 puntos (19-0)

2º) Estudiantes, 34 (15-4)

3°) Estrella, 31 (12-7)

4°) Sportivo, 29 (10-9)

5°) 9 de Julio, 28 (9-10)

6º) Comercial, 26 (7-12)

7º) Pacífico, 22 (3-16)

8º) Alem, 20 (1-18).

Estos son los partidos que restan antes de los playoffs:

Fecha 20: Estrella-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, L. N. Alem-Estudiantes y Pacífico-Comercial.

Fecha 21: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.