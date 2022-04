"No tengo dudas que estoy fuera de la lucha por el campeonato", aseguró Hamilton

El equipo Mercedes no encuentra el camino. Cumplidos tres Grandes Premios, la escudería alemana no logró subir a lo más alto del podio en ninguna competencia, algo que no sucedía desde 2013, aunque lo más preocupante excede lo estadístico.

A duras penas, el británico George Russell logró un más que meritorio 4° puesto ayer en el Gran Premio de Emilia Romagna, contra el 13° puesto del inglés Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, cuyo desempeño quedó en el ojo de la tormenta en el fin de semana de Imola.

La imagen de Lewis post carrera habló por sí misma. De hecho, el sábado, luego de la clasificación, trascendió una picante conversación con su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolf, producto de la pobre performance del monoplaza en esta nueva versión técnica de la máxima.

Por si ello fuese poco, el inglés se despachó hoy con sorprendentes declaraciones luego de lo ocurrido hasta el momento, cumplidos tres capítulos.

“We will come out of this.” ❤️



pic.twitter.com/V0qymngGym — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 25, 2022

“Estoy fuera del campeonato, por supuesto. No hay dudas al respecto, pero seguiré empujando tan duro como pueda. Fue un fin de semana para olvidar, seguramente”, reconoció, quien ayer perdió una vuelta con los líderes de la competencia.

“Al final del día, George (Russell) consiguió unos puntos para el equipo hoy. Me disculpo con todos por no haber podido hacer lo mismo”, lamentó Hamilton.

El director de equipo, Toto Wolff, una vez culminada la prueba rápidamente se comunicó con su piloto a través de la radio y expresó:"Lo siento Lewis, lo siento por lo que has tenido que manejar hoy, sé que es un auto inmanejable". Aunque, con el mismo auto, su coequiper lograba culminar mucho más arriba en el clasificador.

Aunque sobre el desarrollo del vehículo y las tareas por delante, Wolff no fue tan pesimista: “todo lo bueno y lo malo está relacionado con el fondo, hemos estudiado varias ideas y conceptos interesantes que estamos probando y explorando, que veremos si dan resultado en las próximas carreras. Yo diría que el concepto técnico en sí mismo no es malo, pero hay algo que simplemente no funciona con la nueva normativa. No es necesario tirar todo a la basura, pero sí que debemos poner algunos remedios para limitar el daño”, agregó.