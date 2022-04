María Eugenia Vidal: "Me gustaría ser presidenta, pero será si tiene que ser"

La diputada de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, opinó sobre la actualidad del país y sostuvo que Juntos por el Cambio "aprendió de los errores" de su última gestión en perspectivas de asumir al poder en 2023. En cuanto al candidato a presidente, la diputada sostuvo que debe ser "quien le gane al oficialismo".

"A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada. Será si tiene que ser", admitió Vidal, en diálogo con Radio Rivadavia. Y continuó: "Nuestro candidato a presidente es aquel que pueda ganarle al kirchnerismo. Nuestro objetivo debe ser ganarle a este Gobierno y estar unidos para terminar con esta etapa de incertidumbre".

La oposición no está exenta de sus propios debates internos que atraviesan la oposición y la incorporación del liberal Javier Milei parte aguas en Juntos por el Cambio. Los referentes del radicalismo se manifestaron en contra de sumar al economista a la coalición mientras que algunos sectores del PRO no lo ven con malos ojos.

A su parte, la exgobernadora evitó hablar del tema tras argumentar que el diputado de La Libertad Avanza aclaró que no pretende sumarse a JxC. "No tiene sentido discutirlo", manifestó.

"(Javier) Milei es el síntoma, no la enfermedad. Su surgimiento interpela a toda la casta política y refleja el hartazgo y el enojo que tiene justificadamente una parte importante de los argentinos por la falta de respuesta", definió la diputada, y envió un mensaje al sector de la sociedad del que habló: "No somos todos iguales, no es la misma política la que estaba en la plaza que puede caminar entre la gente porque no tiene causas de corrupción".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Asimismo, afirmó: "Desde Juntos por el Cambio gobernamos y aprendimos, hemos construido equipos sólidos y hemos dado pelea contra la casta de la que Milei habla, contra Moyano, contra el Pata Medina, a los Castillo que recibieron condenas por parte de la Justicia, contra el narcotráfico y a los que traban el crecimiento de la Argentina. Una cosa son las ideas y otra muy distinta es llevar adelante las transformaciones".

Por otro lado,la diputada aseguró que percibe una crisis de gobernabilidad surgida de la interna oficialista, pero señaló que Juntos por el Cambio garantizará que Alberto Fernández termine su mandato. "El oficialismo tiene una oposición responsable, somos una oposición republicana de verdad", sostuvo.

Y disparó: "Si nosotros estuviésemos en el oficialismo, con una crisis de gobernabilidad como la que la hay, eso estaría en duda. Con nosotros como oposición, no la está. Lo que creo que el quiebre del oficialismo pone al desnudo que son un proyecto de poder que buscaba evitar el avance de la Justicia en sus causas".

Juntos por el Cambio y el tractorazo: "No están solos"

La funcionaria opositora estuvo presente el sábado en Plaza de Mayo junto a los sectores agropecuarios que movilizaron para reclamar por la presión tributaria y las retenciones.

"Fui a acompañar y a dar una señal a todos los que producen de que no están solos. A decirles que entendemos su problema y que no toda la política es indiferente a que en la Argentina se vive con 165 impuestos, con 60% de inflación, a la que todo le cuesta mucho", sostuvo Vidal.

Por último, la diputada del PRO manifestó que su bloque no acompañará la renta inesperada anunciada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Juntos por el Cambio tiene un compromiso electoral de no votar un impuesto más. Cuando uno tiene ganancias por encima de lo previsto, paga más impuesto a las ganancias. Esto es una doble imposición, no se necesita un nuevo impuesto", concluyó. (NA)