Choque múltiple en la ruta 33: "Sentí un ruido y vi algo que volaba", dijo un testigo

Todavía impactado por el hecho que le tocó vivir de manera involuntaria, Roberto Schneider, conductor de una camioneta que sufrió daños menores en el accidente fatal en la ruta 33, reconoció que la sacó barata.

"Yo venía atrás de un camión, sentí un ruido y vi algo que volaba, que fue lo que me pegó en el espejo y me lo arrancó y me abolló el parante", comentó el hombre a LU2. Se refería a un objeto que se desprendió de alguno de los camiones involucrados en el siniestro y llegó a impactar en su vehículo.

Acerca de lo que observó al momento de la colisión, Schneider dijo que "fue todo muy rápido, muy ligero" y que vio cuando un camión se cruzaba por la ruta, pero ya "cuando venía volcando".

"Cuando vi que saltó algo (del camión que venía adelante de su marcha), enseguida me tiré abajo (de la ruta)", aseguró Schneider, quien confirmó que al menos cuatro camiones, que iban en distinto sentido, se vieron involucrados en la desgraciada maniobra.