Reflotan una gran inversión, novedades sobre los atentados, una venta polémica y tema offshore

--Buen día, Juan. ¿Cómo va todo?

--Muy bien, pero me llama la atención que no empieces como todos los domingos hablando de fútbol. ¿Ya no vas más a la Bombonera, José Luis?

--Muy pronto regreso, no te preocupes, sólo que hay cosas más importantes para charlar. Igual ayer ganamos, no sobró nada pero ganamos…

--Por supuesto, sólo me refería a que esta vez rompiste el molde, pero dale, no es mi idea hacer leña del árbol caído así que empecemos por donde quieras.

--Dale, ¿así que hoy a la noche, tal como se anunció días atrás, vuelve el tren a Buenos Aires?

--Sí, el servicio comenzó el viernes desde Constitución. Hoy por primera vez, desde el descarrilo en Olavarría, vuelve a salir desde Bahía. A las 21.52 parte de la Estación Sud y llega a Buenos Aires casi 19 horas después, es decir, unas tres horas más que antes.

--Creo que el Transiberiano tarda menos...

--Lo bueno es que regresa un servicio muy usado por la gente, sobre todo porque cuesta menos de mil pesos y es muy digno, pero el tiempo del viaje debe ser resuelto pronto.

--Ni lo dudes, sobre todo porque eso atenta contra la calidad de la prestación y todos sabemos que por ahí empieza el derrumbe, hasta que algún iluminado dispone el cierre del ramal.

--Lo que nos falta. Che, ya que venimos hablando de ferrocarriles, la que desapareció fue la estación Bahía Blanca–Noroeste. Me acuerdo que un año atrás me lo adelantaste.

--Terrible pérdida. Sí, tenés razón, en febrero del año pasado te dije que si no se actuaba pronto podía haber consecuencias muy graves, y así fue. Me acuerdo que mi amigo Claudio, junto a Mónica, dos incansables trabajadores en defensa del patrimonio ferroviario, me mostraron la peligrosa situación en que se encontraba la estación ferroviaria Bahía Blanca– Noroeste con el acopio en sus andenes, por parte de ocupantes de vagones, de material altamente inflamable.

--Hablaste de que nada se salvaría y así fue. ¿Sabés algo más del tema? ¿Se puede reconstruir?

--El monto no sería tan significativo, no creo que sea una cuestión de plata, pero el tema lo debe decidir su dueño, la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.).

--Pensé que estaba en manos de la Muni.

--No, la Comuna tenía la guarda, pero todos esos inmuebles, incluso las tierras que pretende Olimpo, están en manos de la ADIF.

--¿Y qué lectura hacés de los hechos? ¿Se apresuraron en demolerla?

--En mi opinión sí, pero lo digo sentado en una mesa de café y sin ser un entendido en el tema. Lo que sí te puedo decir, porque hace más de 30 años que sigo el tema, es que en el fondo a muy pocos les interesa conservar el patrimonio ferroviario.

--¿Por?

--Fijate la cantidad de bienes usurpados, incluso vendidos con extraños procedimientos, fíjate cómo se construyen casas o galpones en predios ferroviarios. Sin embargo, todo el mundo mira para otro lado, total, no es del Estado, es decir, de nadie. Y si querés te anticipo otro caso que puede tener un final igual al de las estaciones de White, Cerri y ahora Bahía Blanca–Noroeste.

--¿Cuál?

--La estación de Spurr. Tiene una construcción mucho mas robusta, pero anotalo, ojalá me equivoque.

--Acá incluso se habló de intencionalidad, y se lo relacionó con el interés de algún club por esas tierras.

--Me cuesta relacionar ambas cosas. No puedo decirte más.

--Bueno, sigamos con otro tema, ¿dale?

--Dale. Tengo otro caso de un patrimonio cultural bahiense que se puede perder...

--Uh... contame.

--No sé si viste que está en venta el Gran Plaza Teatro.

--¿El excine Plaza?

--Exacto. Una gran inmobiliaria que desembarcó hace poco en la ciudad lo tiene a la venta. Si tenés unos 2 palitos verdes te lo quedás. Pensá que son casi 2 mil metros cuadrados en pleno centro.

--Qué lástima, no llego, una pena, pero seguro vos conocés la trastienda de la decisión de venderlo. Lo que recuerdo es que está en mano de una iglesia evangélica ¿no?

--Sí, en 2015 la Iglesia Cristiana Pentecostal se lo compró a la familia Scheines y lo remodeló totalmente, asumiendo el compromiso de usarlo también como espacio cultural. El cine reabrió en 2017 como teatro y tras una enorme inversión.

--¿Y ahora por qué lo venden?

--Hablé con el pastor Patricio Vázquez y realmente está muy apenado, incluso te diría que hasta dolido con la clase política porque, según me dijo, la iglesia cumplió en destinarlo a espacio cultural, de esta manera la ciudad no perdía un bien patrimonial de semejante importancia, pero después nadie les dio una mano.

--Se refiere a la Muni y a la Provincia.

--Exacto. Me dijo que de Provincia, en plena pandemia, apenas cobraron dos cuotas de 50 mil pesos en concepto de ayuda. En definitiva, los dejaron solos y ahora, por cuestiones económicas, deben venderlo.

--¿Lo comprará otra iglesia?

--Es probable, pero seguramente deje de ser un espacio cultural y fíjate que teatros de estas dimensiones sólo hay tres en la ciudad.

--Bueno, esperemos que se le encuentre una solución y ahora vayamos a nuestros habituales temas comerciales ¿Te parece?

--No hay problema, siempre en el fondo de la olla hay algo para rascar.

--Dale, no llores que siempre algo tenés pese a la malaria.

--Je, je. Se viene un corte de cintas para una obra que te adelanté hace bastante: la enorme estación de servicio cercana a la rotonda de la autovía Juan Pablo II y la ruta 51.

--¿Fecha?

--Me dijeron 15 de junio, pero también me comentaron que el mismo dueño compró la estación de Monte Hermoso que está frente a la sucursal de la Cooperativa Obrera. Recordá que este empresario también es propietario de la que está en la ruta 3, en Cerri y la que se ubica en la entrada de la localidad balnearia.

--No me vas a decir que también van a remodelar la que está dentro de Monte.

--No, no, tranquilo, ahora la cercaron para poder hacer algunos arreglos menores para la temporada, pero me dicen que después del verano Darío y su gente le van a poner muchas ganas para que quede muy bien presentada.

--Bueno, me alegra que, pese a todo, haya empresarios que invierten.

--Es verdad, y ojo que tengo noticias grosas sobre inversiones.

-Apaa, viniste con todo hoy. Seguí.

--Pará, vayamos despacio. Antes te comento que falta muy poco para que se termine el Centro Logístico que levantó Oca, en calle Don Bosco, metros antes del predio del Club Teléfonos.

--No sabía nada...

--Qué mala memoria, José Luis, te lo dije hace rato. Ahora están con los detalles finales, son dos enormes galpones.

--Bueno, no me puedo acordar de todo. Mientras pido otra ronda de café empezá a tirar datos de esa gran inversión de la que me hablaste. No te hagas el gil.

--La ansiedad te mata, pasan los años y cada vez estás peor.

--Dale, ahora desembuchá.

--Ok. No sé si viste que hace unos días el CEO de TGS, Oscar Sardi, recordó que la compañía hace tiempo viene trabajando en un proyecto junto con la texana Excelerate para construir una planta terrestre de GNL.

--No, ni idea.

--Bueno, dijo que la idea es comenzar con módulos de 4 millones de metros cúbicos por día y que los accionistas van a tomar la decisión de inversión antes de fin de año.

--¿Y?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Pará que ya llego. Por lo que averigüé Sardi y un grupo de TGS estuvieron hace poco recorriendo el puerto local porque, según dijeron, la decisión ya está tomada, sobre todo ahora que ya se va a hacer el gasoducto entre Vaca Muerta y Salliqueló.

--¿Hay algún lugar definido?

--Por lo que sé siempre se habló de la zona de Puerto Galván, detrás de la ex refinería de la Esso, pero ahora TGS le pidió al Consorcio del Puerto información sobre si hubo algún cambio y el sitio disponible es otro.

--Muy buena noticia amigo, sobre todo porque se invertirán en Bahía varios palitos verdes.

--Tal cual, la idea es comenzar con una planta pequeña pero que pueda ser ampliada sucesivamente. Pero, ojo, tengo más noticias interesantes del ámbito portuario y alguna ahora puedo compartir con vos.

--Excelente. Veo que laburaste juntando datos...

--Siempre laburo, pero en épocas de vacas flacas no abundan. Este dato lo tenía hace días pero lo pude confirmar ahora, y tiene que ver con Bahía y su participación en el tema de la exploración petrolífera offshore.

--Sí, algo me habías dicho hace unas semanas. ¿Qué pasó?

--Va a pasar. Estos días va a estar en la ciudad gente de la secretaría de Energía de la Nación y de YPF. Van a exponer sobre los proyectos de offshore en la Cuenca Norte del Mar Argentino.

--¿Una reunión privada?

--No, va a estar el intendente, el presidente del puerto, cámaras portuarias, UIBB y gremios. Por lo que sé hay mucho interés en ambas partes para que Bahía sea un polo logístico para esas operaciones, sobre todo para la segunda etapa, y este es un primer paso concreto.

--Muy buen dato y, sobre todo, importante porque esto daría trabajo a mucha gente.

--Tal cual, de ahí el interés en que esto avance. Pero si me dejás te sigo tirando datos comerciales que te pueden llegar interesar...

--Dale, estás imparable. Hoy salió un Florín recargado...

--No me cargues, algún día podrías vos tirar alguna primicia.

--Ja, ja. Dale, mantené el humor y, sobre todo, seguí con la info. ¿Qué más tenés?

--Me dijeron que el Bahía Blanca Plaza Shopping está a punto de incorporar un rubro de servicio que hasta hace un tiempo nadie pensaba que pudiera habitar los pasillos de un paseo de compras, pero que, en verdad, ocurre en varios puntos del país.

--¿De qué hablás? Uhh... ahora te hacés el misterioso...

--Se trata de una novedad interesante. Es que entre los negocios de zapatos, ropa y perfumes, en estos días abrirá un laboratorio de análisis clínicos, precisamente donde funcionaban las oficinas de Nikant Tour.

--O sea que vas a pasear, te comprás algo y de paso te sacás sangre.

--La realidad seguramente se va a dar a la inversa. Te hacés tu estudio clínico y ya que estás miras vidrieras.

--Como mínimo, es poco frecuente.

--Sí, poco frecuente pero no inédito. Existen centros de análisis clínicos en otros grandes shoppings como Las Palmas en Pilar y Mendoza Shopping, por ejemplo...

--Mirá vos, los nuevos tiempos.

--Y sí, la modernidad. Te cuento más detalles. La nueva firma se llama Megalab Bahía, contará con prestigiosos profesionales y, entre otras virtudes, será el único laboratorio de la ciudad abierto de lunes a domingos.

--Sin contar, claro, con el beneficio extra que supone contar con el espacio de estacionamiento que ofrece el shopping.

--Exacto. Casi todos los laboratorios bahienses, en general, están ubicados en sectores de difícil acceso con el auto.

--¿Hay fecha de inauguración o es solo un proyecto?

--Todo está superavanzado. La inauguración es el jueves 29 de abril.

--Ah, en estos días. Bueno enhorabuena. No deja de ser otra apuesta a la ciudad. Sigamos.

--Tal cual, y aprovecho para comentarte el tremendo torneo que se mandó la gente del Grupo Sur en el Club de Golf Monte Hermoso.

--Claro, no es común semejante cantidad de premios en torneos amateurs.

--Sí, me comentaron lo mismo. Lo que pasa es que es una apuesta fuerte al balneario y, además, los directivos de la constructora quieren convertir su torneo de Semana Santa en un clásico. Así que seguramente el próximo será todavía mejor.

--Juan, te quiero llevar a una cuestión que hace rato no tocamos. ¿En qué quedó el tema de los atentados en Bahía?

--Sigue trabajando la división antiterrorismo de la Policía Federal, con un grupo formado en Bahía. Acá hacen tareas de campo a partir de lo que le piden desde Buenos Aires, donde está la documentación y teléfonos secuestrados. Y la Justicia.

--Ahí hay novedades. Según tengo entendido esta semana comenzarán con una serie de indagatorias a personas que fueron allanadas en febrero y que tienen relación con los certificados de pases sanitarios truchos, etc.

--Cónsoli, su hijo, Coronel y Marino.

--Sí, y no te extrañe que les imputen alguno de los atentados, sobre todo el de Maximiliano Ñúñez Fariña.

--Muy buena novedad, Juan, pero ahora que pienso hace rato que me contás nada de cómo la van remando los muchachos del Club de Pesca de Cerri luego que la sudestada histórica se llevara el muelle de Cuatreros.

--Algunas novedades tengo.

--No me digas que el Puerto va a costear la reconstrucción...

--No me refería a eso, aunque ya que lo mencionás, es una decisión del directorio y estoy seguro que la resolución será favorable.

--Siempre te guardás algo bajo la manga, pero dale, contame la novedad que tenés.

--Aparecieron restos del muelle en un islote cercano a la costa.

--¿Qué?

--Sí, y te digo más, hoy se realizará un operativo de recuperación de materiales, sobre todo maderas. Participarán los tres clubes del mar: Club de Pesca Cerri, Club Náutico Bahía Blanca y Club de Pesca y Náutica Galván).

--Qué bueno, y que bueno la solidaridad entre las entidades que comparten el estuario.

--Tal cual . Los tres clubes vienen trabajando en acciones conjuntas desde hace un tiempo y coordinan operativos y colaboración cada vez que se necesitan, cómo fue durante la cuarentena. Hoy se desplazarán embarcaciones de los tres clubes a las que se sumarán voluntarios de la UES y se movilizará un pontón de carga para la recuperación de los materiales. El trabajo total llevará varias campañas por el difícil acceso y la necesidad de pleamares altas para tener tiempo de trabajo.

--¿Y de las embarcaciones perdidas sabes algo?

--Se perdieron 32 y todas fueron encontradas. 26 son de madera y seis de fibra. Salvo una de madera, todas tenían daños, pero reparables.

--Impecable lo tuyo. ¿Algo más antes de ir cerrando?

--Una cortita del Concejo ¿Te acordás que te conté que en agosto de 2020 se aprobó en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza de regularización de obligaciones tributarias?

--Fue una propuesta del bloque Frente de Todos, ¿no?

--Sí, de Lucía Martínez Zara y junto a quien por entonces presidía la Comisión de Hacienda 1, José López, se avanzó en los consensos para incorporar un artículo a dicho proyecto a fin de que el 10% de lo recaudado por las regularizaciones de obligaciones tributarias fuera destinado a la constitución de un fondo para el fortalecimiento de las políticas públicas de promoción y protección de derechos la niñez y las adolescencias.

--¿Entonces?

--Como resultado de esta ordenanza en diciembre 2020 año el Municipio pudo avanzar en la compra de equipamiento para seis hogares municipales por siete millones. Y ahora, en la última sesión, se autorizó la compra por 20 millones de un inmueble que será sede del hogar de adolescentes mujeres, que actualmente el municipio alquila.

--Perfecto, ahora sí, ya se hizo la hora. Guardá datos para el domingo que viene y levantemos campamento.

--Es verdad, ya es hora de ir a prender el fuego. Nos vemos la semana que viene, pero antes te toca pagar a vos.

--Siempre me toca. No es necesario que me lo recuerdes.