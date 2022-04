Argentino subió dos puestos y a Sportiva se le escapó sobre el final

La quinta fecha del Regional Pampeano A dejó como saldo cambios importantes en la tabla de posiciones.

Uno de los beneficiados por el éxito propio y por la derrota ajena fue Argentino, que en nuestra ciudad le ganó a Universitario de Mar del Plata por 20 a 18.

El éxito del Chancho llegó con un penal en los instantes finales del medio scrum Pedro Selvarolo, para revertir lo que parecía triunfo visitante.

En la primera etapa el local estableció supremacía de movida con dos tries del hooker Bruno Marconi para el 10-0 a los 14m. Luego Uni descontó con un par de penales para cerrar la primera parte con victoria bahiense por 10-6.

En el complemento el elenco marplatense tomó la delantera al concretar un try convertido que lo dejó 13-10. Pero Argentino, que contó con un sólido desempeño de su pack, generó una serie de infracciones del rival en un scrum 5 que decantaron en el try penal que lo puso otra vez al frente del marcador (17-13.

Ya en el tramo final del encuentro Universitario insistió con el juego abierto y logró un try sobre una esquina que le dio la ventaja 20-17 a 4m del final. Pero Argentino fue a buscar los puntos y sacó el penal de la victoria.

Con este resultado el conjunto bahiense saltó al 5º lugar en las posiciones y llegará con otra cara al clásico del próximo sábado ante Sociedad Sportiva.

Precisamente, Las Palomas dominaron casi todo el juego al líder Sporting en Mar del Plata, pero un try de los locales a los 77m. les dio la victoria por 26 a 25.

Sportiva arrancó 3-0 abajo pero lo dio vuelta con try del wing Ignacio Payero a los 16m. En adelante ambos sumaron con penales aunque el quince bahiense se quedó con la victoria del primer tiempo por 10-9.

En el complemento Sportiva consolidó su dominio al ampliar la ventaja por try del ala Agustín González Mateu a los 47m (15-9) y luego con penal convertido por Francisco Cenoz a los 57m. para el 18-9.

Sporting se arrimó con try a los 60m. (18-14) y luego pasó al frente con nuevo try (21-18) en un partido de ida y vuelta. Y si bien Sportiva volvió a facturar con un try penal a los 76m. (25-21), el elenco marplatense frustró la chance rival con una nueva conquista.

Con esta derrota el Blanco bajó un escalón en las posiciones y quedó 3º.

En Santa Rosa el local no pudo cortar la racha al sufrir una dura derrota ante Los Cardos por 46 a 7, resultado que le dio al de Tandil la segunda victoria en fila y el impulso en la tabla para subir al 4º lugar. El XV pampeano sigue anclado, sin victorias, en el 10º puesto.

Otro de los que subió tras la quinta jornada fue Mar del Plata Club, que en condición de visitante le ganó con punto bonus a San Ignacio por 36 a 14. Además, Biguá salió del fondo al ganarle a Comercial por 29 a 27 como visitante.

Posiciones: 1º) Sporting (5/0), 23; 2º) Mar del Plata (4/1), 20; 3º) Sociedad Sportiva (3/2), 16; 4º) Los Cardos (3/2), 15; 5º) Argentino (3/2), 13; 6º) San Ignacio (3/2), 12; 7º) Universitario M (2/3), 11; 8º) Biguá (2/3), 9; 9º) Comercial (0/5), 2 y 10º) Santa Rosa (0/5), 1.

Sexta fecha (sábado 30): Sociedad Sportiva-Argentino, Mar del Plata-Sporting, Universitario (M)-Santa Rosa RC, Biguá-Los Cardos y Comercial-San Ignacio.

Segunda de Universitario

Universitario logró este sábado su segundo éxito en fila en el Regional Pampeano B.

En nuestra ciudad venció a Los 50 de Tandil por 33 a 27 por la tercera fecha de la categoría, en la que es el único representante de la Unión de Rugby del Sur.