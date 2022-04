Aumentan las estafas telefónicas en perjuicio de vecinos de Coronel Pringles

Autoridades municipales de Coronel Pringles analizaron la situación por el incremento de las estafas telefónicas consumadas y tentadas contra habitantes de esa ciudad, y afirmaron que la comuna y la Policía trabajan para prevenirlas.

Sergio Jackson, secretario de Gobierno y Seguridad pringlense, explicó que desde hace casi dos meses jefes policiales del distrito brindan charlas informativas en centros de jubilados y clubes de barrio para alertar sobre estas maniobras delictivas, pero reconoció que es una problemática “común” a nivel nacional.

Según opinó el funcionario comunal, no hay una causa específica de por qué las estafas “aumentaron tanto” en abril, aunque -reconoció- no deja de ser “llamativo”.

“Es una cuestión cuantitativa, pero representa una problemática bastante común en todos lados. Estas 'microempresas' de call delivery de estafas están llamando continuamente; sucede lo mismo por ejemplo en General La Madrid, Olavarría, Coronel Suárez y, ni hablar, en Bahía Blanca”, consideró Jackson.

“En enero tuvimos un caso, 2 o 3 en febrero, en marzo hubo uno solo y en lo que va de este mes se radicaron 6 o 7 denuncias por estafas consumadas y otras no. Sucede que muchas veces las víctimas no denuncian”, agregó.

“Desde el municipio siempre se hacen comunicaciones al respecto y además esta es una problemática que se difunde a nivel nacional, en medios televisivos, gráficos y radiales. Porque no solo entrampan a personas de la tercera edad, sino también a gente más joven, profesionales y famosos, como pasó con el humorista Roberto Moldavsky”, continuó.

Los timadores se valen del factor “sorpresa” para intentar engañar a sus blancos y, en general, no conocen al destinatario del llamado ni a su familia, según el entrevistado.

Como ejemplo puso el caso de sus padres, con domicilio en La Plata, donde fueron contactados por delincuentes.

“En la comunicación se escuchaba a una chica gritar 'vamos a matar a tu hija', pero somos dos hermanos varones, por eso no creo que los estafadores hagan tareas de inteligencia previas”, explicó.



Los estafadores actúan habitualmente los fines de semana porque así -indicó- al damnificado se le hace más dificultoso “chequear” los dichos del llamante con un entendido en el tema y, de esta manera, evitar el engaño.

“Si te llaman un día hábil y en horario bancario podés verificarlo con un abogado, por ejemplo. Suelen ser números de Córdoba y Buenos Aires; también envían mensajes que dicen que tenés una deuda por un préstamo del City Bank, que cerró hace mucho”, expresó Jackson.



Con altibajos



El doctor Javier Vázquez, ayudante fiscal de Pringles, se refirió a un “pico” de estos delitos en abril mediante llamadas en las que los autores esgrimen diferentes “ardides”.

“Este delito es cíclico, tal como ocurre con la modalidad de cuento del tío. Se comete algunos meses seguidos, después merma y, cuando la situación está un poco más tranquila, empieza otra vez”, evaluó.

"Ahora estamos investigando hechos de abril, pero vienen ocurriendo desde diciembre pasado”.

La finalidad es “captar datos personales” solicitándoles hacer una transferencia bancaria con un cajero automático u operaciones por homebanking, contactándose por WhatsApp para pedirles un código supuestamente relacionado con vacunación o a través de compra online.

“Es un delito complejo porque el avance investigativo depende casi exclusivamente de la identificación del autor de la estafa, mediante los números de abonados a través de las empresas de telefonía, las IP de computadoras y correos electrónicos”, dijo.

“Estamos avanzando en las investigaciones, pero son causas que no se pueden dilucidar rápidamente. Necesitás oficiar a las compañías telefónicas y, cuando contestan, recién se intenta localizar el dispositivo, que no siempre está en un lugar concreto”.

“Por eso para establecer la autoría hay un proceso previo bastante complejo. Lo más importante es que las víctimas no brinden ningún dato ni código al llamante”, finalizó Vázquez.

A tener en cuenta



Trámites. La oficina de ANSES no realiza trámites de reparación histórica ni de asistencia telefónica. Los gestiones se hacen personalmente en la sede o por www.anses.gob.ar



Cajeros. Evite operar en cajeros automáticos si no está seguro. Una opción es esperar a que el banco abra y lo guíe un empleado.



Consejos. No brinde datos personales a desconocidos ni comparta los de las tarjetas de débito y crédito, códigos o claves. Si se los piden telefónicamente, corte y llame a la Policía de Pringles (teléfonos 101 o 02922-462115).