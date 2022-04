Carlos Sainz recibió una gran noticia en la previa al Gran Premio de Emilia Romagna

En la previa al Gran Premio de Emilia Romagna, cuarta cita del Mundial 2022 de Fórmula 1, la escudería Ferrari confirmó en conferencia de prensa la extensión del contrato al español Carlos Sainz Jr.

El joven madrileño, quien llegó a la casa de Maranello en 2021, luego de dos brillantes temporadas en McLaren (previamente piloteó en Toro Rosso y Renault), se aseguró la continuidad hasta el final de la temporada 2024.

“Estoy muy feliz de haber renovado mi contrato con Ferrari. Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para competir y después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerme este traje y representar a este equipo es único e incomparable”, expresó el español.

“Mi primera temporada en Maranello fue sólida y constructiva, con todo el grupo progresando juntos. El resultado de todo ese trabajo se ha visto claro en lo que va de esta temporada”, continuó el 3º del Campeonato 2022 de Fórmula 1.

Este fin de semana, en el mítico Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Sainz irá por su primera victoria en la máxima y con la escudería Ferrari.

