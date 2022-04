Raúl Castells: "Milei refleja el crecimiento del odio a los pobres"

El representante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, criticó la situación sociopolítica que atraviesa al país y habló sobre las dificultades que padecen en los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, lanzó duras opiniones contra algunos referentes gremiales y políticos y aseguró una candidatura presidencial en 2023.

Castells indicó que en Argentina hay personas que viven de la caza y se alimentan de carne de distintos animales. “En Formosa hemos estado con gente que vive de la caza y de la pesca y puntualmente la carne que más les gustaba de lo que cazaban es el oso hormiguero”, dijo.

A su vez, señaló que en el Gran Buenos Aires se viven situaciones similares con la venta de carne de gato. “Es algo que escuchamos en La Matanza, Quilmes y Almirante Brown”, dijo y agregó: “En Almirante Brown hay un señor que no engaña a nadie y dice que vende carne de gato, y con una particularidad que tampoco había visto nunca que es escabeche de gato. De la miseria que hay estas cosas están sucediendo”.

También, explicó cómo la realidad económica afecta a la educación y a los jubilados. “Hay chicos en el Gran Buenos Aires que no han empezado las clases al 20 de abril porque no tienen guardapolvo, mochila y útiles”, denunció. “Hay montones de padres y madres que no tienen cómo equiparlos para que vayan a una escuela”.

En cuanto a los jubilados, indicó que quienes cobran la jubilación mínima solo viven con 1.000 pesos al día y opinó que el bono no resuelve nada. “Un jubilado va a cobrar, con el bono de 6.000, 1.200 pesos por día. El mes que viene voy a cobrar 1.400 pesos con el bono de 12 mil, pero en junio vuelvo a cobrar 1.000 pesos”, señaló y agregó: “ahora con 1.000 pesos en argentina no se llega a comprar un kilo de carne como la gente”.

Ante esto, Castells fue crítico con el Gobierno Nacional. “Hace 2 años y pico que están y le rebajaron a todos las condiciones de vida menos a ellos, sea un legislador, un diputado, un senador, un funcionario, jamás se han bajado un centavo”, sostuvo.

También, se diferenció de los movimientos sociales como la CGT y CTA. “No queremos saber nada con quienes hablan de la pobreza y viven de sueldos millonarios del estado. No se puede ser tan hipócrita y tan miserable de hablar con los pobres, mandarlos a hacer 10 mil sacrificios y resulta que vos vivís en el lujo”, criticó Castells.

Por otra parte, también se refirió a Javier Milei y aseguró que “no es para tomarlo a la tontera”. “Milei refleja el crecimiento del odio a los pobres y él lo que plantea es generar un clima de odio a los pobres y un cuadro político similar a lo que se vivió en Argentina entre el '76 y el '83 bajo la dictadura militar”, declaró.

Por último, aseguró que el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados se presentará a las elecciones presidenciales en 2023.

“Nos dijeron ayer que vamos a sacar 6 votos, si fuera así, va a hacer un honor porque sacamos 6 votos sin vendernos al gobierno, sin agarrar cargos públicos a lo largo de toda nuestra vida y sin aceptar un soborno de todos los que nos propusieron”, finalizó. (NA)