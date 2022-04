Desde Australia promocionan el duelo entre Argentina y Brasil pendiente por las Eliminatorias

Los administradores del estadio Melbourne Cricket Ground anunciaron hoy en sus redes sociales que el clásico sudamericano entre los seleccionados de Argentina y Brasil, pendiente por la finalizada eliminatoria sudamericana para el Mundial Qatar 2022, se jugará el 11 de junio próximo en Australia.

Si bien aún no hay comunicación oficial de la FIFA sobre este partido, desde el comité ejecutivo de la AFA este mediodía confirmaron que el partido se jugará el 11 de junio en Australia, y que también habrá un amistoso de la "albiceleste" con Corea del Sur en ese mismo mes.

"¡Los fanáticos del fútbol se preparan para presenciar las asombrosas habilidades de los gigantes de FIFA Brasil y Argentina en vivo cuando los dos equipos se enfrenten para el Superclásico 2022 en el MCG este junio!", señala el mensaje de MCG en la red social.

Soccer fans get ready to witness the astonishing skills of FIFA giants Brazil and Argentina live when the two teams face off for Superclasico 2022 at the MCG this June!



