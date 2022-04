"Tuve el honor de jugar con los mejores, me emociona este reconocimiento", dijo Julio Martínez

Un merecido homenaje a su trayectoria tendrá en mayo Julio Martínez, uno de los grandes punteros que tuvo Bahía Blanca en su dilatada trayectoria.

Es que los días 6, 7 y 8 de mayo tendrá lugar en nuestra ciudad el torneo Provincial Individual de Primera categoría denominado "Héctor Limardo", que será organizado por la Asociación Bahiense de Bochas y Fiscalizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires.

"Lo mejor que hay para un deportista es ser homenajeado en vida. No lo esperaba, me llena de satisfacción, porque son pocos los que son reconocidos por su trayectoria", dijo Julio Martínez, quien está a cargo de las instalaciones del club Olimpia.

"Muy agradecido a la comisión directiva de la Asociación Bahiense de Bochas y a la Federación de Provincia. Tuve la suerte de jugar con los mejores jugadores de mi época, algo que recordaré para toda la vida. Realmente es un orgullo que mi nombre esté en un torneo tan importante como es un Provincial Individual de Primera", señaló.

Sin bien aún resta definir detalles, como las canchas que se utilizarán para el desarrollo de los partidos, ya se confirmó que estarán presentes las 44 asociaciones bonaerenses.

Junto con Bahía confirmaron su presencia Almirante Brown, Azul, Benito Juárez, Berisso y Ensenada, Bolívar, Carmen de Patagones, Chacabuco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Alvarado, General Alvear, General Madariaga y General Villegar.

También Junín, La Plata, Las Flores, Linclon, Lobos, Los Todos, Magdalena Punta Indio, Partido de la Costa (Mar de Ajó), Mar del Plata, Mercedes, Morón-Ituzaingó-Hurlingham, Necochea, 9 de Julio, Olavarría, Pergamino y Puan.

Además, Rauch, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tres Arroyos, Valle Bonaerense (Villarino), Villa Gesell, Zárate y Zona Sur.

"Tuve el honor de jugar con los mejores. Nombrar a todos sería olvidarme de mucha gente que fue importante en mi carrera, pero siempre digo que fui un privilegiado de ganar campeonatos al lado de uno de las más grandes, como César Alfonso Colantonio. Gracias a Dios lo disfruté de cerca, como compañero y amigo. Y como él hay muchos más", afirmó.

"Fue el único deporte que practiqué y todavía, a mi edad, no me puedo despegar de eso. Estar en un club, ver partidos y reunirme con viejos amigos de las bochas es lo mejor que me puede pasar. Este reconocimiento también es para todos lo que me acompañaron adentro y afuera de una cancha de bochas", sintetizó.