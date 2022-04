Villa María: denunció a sus vecinos porque "hacen asados todos los días"

Una mujer de la localidad cordobesa de Villa María denunció ante la Defensoría del Pueblo de esa ciudad que sus vecinos "hacen asados todos los días".

Según fuentes de la Defensoría, la denunciante dijo que le “molesta que hagan asados tan seguido por el precio de la carne”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La directora de esa repartición contó a Cadena 3 que “el reclamo es formal y ya hay citación a los vecinos para que concurran a ver si se encuentra una solución”.

Alicia Peressutti indicó que el reclamo de esta mujer “es muy tenaz”.

“A esa hora no tiene la ropa en la soga, le molesta que coman asado. Vamos a tener que llamar al vecino. Una de las soluciones sería que la inviten de vez en cuando. He hablado con los vecinos, y van a venir. Me dijeron que sí, que van a venir, pero les decía a las chicas, qué propuesta. No hay mucho para hacer, que ella se lleve un pedacito de falda y que coma”, comentó a Cadena 3. (La Voz)