Hay dos que hicieron las paces, el futuro de las grandes obras y la fiesta de la que hablan todos

--Hola, Juan, la verdad que no ganamos para sustos.

--¿Qué te pasó, José Luis?

--Nada, a las lesiones en la defensa se sumó ahora el tema de Salvio.

--Aunque peor están los de San Lorenzo, pero lo del Toto es preocupante porque ya son varios los jugadores de tu club acusados de violencia de género o abuso sexual. Pero mejor vayamos a temas más gratos, ¿dale?

--Sí, mejor. Supongo que fuiste a la Fiesta del Camarón y el Langostino, por lejos el hecho más relevante de los últimos días...

--Así es, no sé si habrán consumido mucho porque los bolsillos están flacos, pero realmente jamás vi tanta gente como en esta edición. Impresionante.

--Se venía venir: espectáculos gratuitos de altísimo nivel, buen tiempo, numerosas actividades, muy buen organización, hace dos años que no se hacía por la pandemia...

--Yo creo que no quedan dudas: Ingeniero White, Bahía y la región tienen una fiesta nacional de primerísimo nivel.



--Y pensar que todo empezó con un grupito de gente, hace ya más de 30 años.

--Sí, de aquellos pioneros hoy quedan unos pocos, entre ellos el inoxidable Tucho Ursino, que sigue laburando como siempre.

--Estaría bueno recordar los inicios. ¿Te parece?

--Ok. Seguramente me olvide de algunos protagonistas y hechos, pero todo comenzó a fines de la década del 80, cuando la Sociedad de Fomento de Ingeniero White se puso como meta recuperar el teatro de la localidad.

--¿Te acordás de algún nombre?

--Quique Vignoni, Cándido Lorenzo, Néstor Juan. Era un grupo muy interesante y emprendedor de gente que venía laburando para White desde la época del Centenario de la localidad, en 1985. Acordate que ese año se juntaron 40 mil personas en la avenida Salustio del puerto, para saludar a la localidad que, por entonces, apenas superaba los 10 mil habitantes.

--Tenés razón, pero no te vayas por las ramas y volvé a la Fiesta del Camarón y el Langostino.

--Todo tiene que ver con todo, ansioso, pero de aquella época hay que destacar a María Marzocca, mamá de Margarita, que era un poco la que dirigía cómo se hacía la cazuela.

--¿Cazuela o paella?

--Cazuela, después se incorporaron otros platos. La primera se hizo frente al frigorífico Gepa, con leña, con una batea inmensa que se hizo hacer para la fiesta. El gran Tulio era otro de los personajes de aquella época y el desafío para María Marzocca y ese grupo de pioneros fue pasar a cocinar para 20 personas a 1.000.

--Te pregunté lo de la paella porque estaba convencido que había sido el plato inicial.

--No, eso fue después, cuando se sumó Delmiro Rouco.

--Nombraste que se comenzó usando leña. ¿Qué otra cosa cambió a lo largo del tiempo?

--Creo que un cambio muy grande fue, hace unos cinco años, la desaparición de la elección de la reina.

--Tenés razón, a fines de 2016 o comienzos de 2017 el Concejo Deliberante prohibió, a instancias de un proyecto de Miriam Iantosca la realización de concursos de belleza.

--Exacto, en alguna oportunidad la fiesta salió del puerto, se hizo en el anfiteatro de Guillermo Torres, pero creo que otro gran cambio fue, en los últimos años, el decisivo apoyo del Consorcio de Gestión del Puerto.

--Pero el puerto siempre apoyó.

--Sí, es verdad, pero ahora creo que la gestión de Federico Susbielles apuntó a concretar una fiesta a la altura del mejor puerto argentino.

--Bueno, pero el gran movimiento de buques, sobre todo por la bajante del Paraná, también deja bastante plata...

--También es cierto, pero con plata, y sin gestión o sin laburo, no hacés nada. Detrás de cada hecho hay trabajo, no tengas ninguna duda. Lo importante es que como bahienses sepamos valorar que tenemos una fiesta nacional como esta, que nuclea a gente de la región, que genera mano de obra, movimiento comercial, etc., etc.

--Felicitaciones entonces a todas las autoridades y entidades que con su esfuerzo la hicieron posible, no sólo en esta edición, sino en las anteriores.

--Exacto, porque otro de los méritos es que sigue presente desde 1989.

--Ya que estamos con White, ¿así que el Concejo Deliberante aprobó, por unanimidad, imponer el nombre de Rafael Emilio Santiago a la franja central de la calle Santiago Dasso?

--Así es, un merecido reconocimiento al querido Negro, y tengo entendido que las colectoras seguirán llamándose Dasso.

--¿Tenés idea de quién fue Santiago Dasso?

--Hoy viniste muy interesado en cuestiones históricas, je, je...

--No, pero si en algún momento se la denominó así por algo debe ser.

--Correcto. El capitán Santiago Dasso, un marino que efectuaba viajes en velero entre Buenos Aires y Patagones, en el siglo XIX, hizo méritos suficientes. Por ejemplo, en 1837 trajo por barco una imagen de Nuestra Señora de la Merced, destinada a la Iglesia local, en 1842 concretó el primer embarque de productos ganaderos y en 1856 trajo en un bergantín al primer contingente de la Legión Agrícola Militar italiana.

--Me quedé pensando, ¿te llama la atención que el Concejo haya votado por unanimidad el proyecto?

--Para nada, primero porque Rafael Emilio marcó una época del periodismo local e hizo méritos para que una calle lleve su nombre, pero además, por otra razón menos conocida, que te va a sorprender.

--Uhh… decime.

--¿No te llamó la atención que en el acto de inauguración de la Fiesta del Camarón y el Langostino estuvieran juntos Susbielles y Gay?

--Tenés razón. ¿Qué data tenés?

--Que se reunieron y que acordaron cero campaña hasta que llegue el momento de las elecciones, buscando aunar esfuerzos y saliendo con alguna plataforma en conjunto entre el municipio y el puerto.

--Tirá más datos…

--Fijate que Gay en el discurso por el aniversario de la ciudad hizo alusión a la necesidad de no agrandar ninguna grieta. Por eso te digo, hoy tienen una relación madura y están pensando en proyectos en conjunto, sobre los cuales puede haber novedades en las próximas semanas.

--Che, yo sé que ahora hay agua para tirar para arriba, pero ¿qué pasa con las grandes obras? Hasta ahora no vi ninguna.

--Mañana, tengo entendido, el intendente se reúne con el ministro bonaerense de Obras Públicas, Leonardo Nardini. El 6 de mayo se cumple un año de los anuncios del gobernador, por eso se van a juntar para ver cómo sigue el tema. Hay cero información.

--¿Y la obra de Circunvalación Norte? ¿La doble trocha entre avenida Cabrera y La Carrindanga?

--Va a ser otro tema a analizar porque se licitó pero no se adjudicó. Fijate que se viene otra gran cosecha y esta es una obra importante porque por ahí pasan muchísimos camiones.

--Ya bastante despelote hubo con la reparación de un tramo de la avenida Alfonsín, a metros de la rotonda de 14 de Julio.

--Por suerte la reparación se inició, pero habrá que seguir muy de cerca el tema obras porque la inflación se devora cualquier presupuesto.

--Exacto, la burocracia muchas veces demora las obras y luego se puede hacer, con suerte, la mitad. Esto está pasando con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que en el caso de Bahía tarda en dar luz verde a los proyectos que el Municipio presentó hace 4 meses.

--Hablando de obras, ¿viste lo que declaró el presidente de YPF sobre la ampliación de Profertil en Bahía?

--Sí, y no tengas dudas que dijo la verdad: los socios canadienses de Nutrien no la aprobaron porque están pidiendo alguna certeza económica. Ojo, el proyecto cierra por todas partes porque habrá más gas y la demanda de fertilizantes es buena, de hecho desde YPF dicen que, si Nutrien no se convence, buscarán otro socio para hacerla.

--Hablaste de gas. ¿Cómo sigue la historia del gasoducto desde Vaca Muerta?

--Lo último que sé es que Pampa Energía, a través de su presidente Marcelo Mindlin, anticipó que la constructora del grupo, la empresa Sacde, se está “preparando” para participar de la licitación para la construcción de la obra, cuando el gobierno lo haga.

--¿Para cuándo la licitación?

--La que corresponde a la licitación de los caños entre Tratayén y Salliqueló ya se hizo y la única oferta fue de Techint y la de la obra sigue demorada porque todavía no se decidió cómo se va a particionar la obra y, por lo tanto, cuántas empresas constructoras van a estar a cargo del proyecto.

--Vayamos a alguna obra más terrenal en Bahía, ¿dale?

--Dale, mientras pedimos otra ronda de café tengo una que me olvidé de comentarte la semana pasada: al final se hizo la luz en el predio de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, el que está a la altura del kilómetro 8,5 de la ruta nacional 35.

--¿No había?

--Sí, pero era necesaria una modernización del sistema, que ahora es led de corte automático en una torre central incorporada estratégicamente. Hará más eficiente, y seguro, el trabajo de quienes deben trasladar hacienda y de las personas que se mueven entre los casi 200 corrales.

--Felicitaciones a los muchachos.

--Se las daré. Y como se entusiasmaron, ahora están analizando colocar más torres en diferentes posiciones para terminar de rodear el predio de 14 hectáreas, así como van a encarar las reformas para los embarcaderos tal como, ahora, lo exige la disposición del Senasa.

--¿Es la reinversión de los remates de hacienda?

--Claramente. Se realizan a un promedio de uno por mes, generalmente de gordo, y lo que se genera en recursos económicos vuelve para seguir mejorando el predio a cargo de Adrián que, por supuesto, está más contento que nunca.

--¿Seguimos con temas comerciales?

--Seguimos, pero no es fácil encontrar novedades con la malaria.

--Vos siempre tenés algo, Juan.

--Je, je. Lo que conseguí tiene que ver con las inversiones que está haciendo un grupo gastronómico de Bahía en otra provincia.

--Me interesa, avanti...

--Este grupo tenía hasta hace unos años cuatro restaurantes muy conocidos y en la actualidad se quedó con uno solo. Por lo que sé estuvieron en la zona de Allen, Fernández Oro, comprando tierras a unos dueños de chacras, pues a los propietarios no les iba muy bien con la venta de frutas.

--No me digas que van a producir manzanas y peras...

--No exactamente. La producción deja de ser rentable en caso de superficies menores a 5 hectáreas, por eso los compradores bahienses las están loteando para venderlas como terrenos. Negocios son negocios, amigo.

--Bueno, que les vaya muy bien, pero vayamos a otro tema.

--Dale, ¿te enteraste de lo que va a hacer Mariano en Punta Alta?

--Si te referís al intendente Uset, no tengo idea.

-- El Municipio sorteará 1 millón de pesos en órdenes de compra entre quienes pagaron su tasa anual. Será el martes próximo y serán beneficiados 100 contribuyentes.

--Es decir que a cada uno, mejor dicho a cada titular de partida, le tocará 10 mil pesitos. Los premios consistirán en 4 órdenes de compra por $ 2.500 cada una ($ 10.000 en total), para cada uno de los ganadores, quienes podrán canjearlas en más de 50 comercios adheridos al programa Rosales Premia.

--Buena idea, y un mimo para los que siempre cumplen. José Luis, ¿viste que vuelve el tren de pasajeros Bahía–Constitución?

--Era hora. Comienza el viernes. Ese día y los martes saldrá de Plaza Constitución a las 13.06 y retornará de Bahía miércoles y domingos a las 21:52. Todo eso muy bien, pero no puede tardar una enormidad.

--Sí , es increíble que, según las nuevas restricciones de velocidad, para hacer 574 kilómetros tarde casi 19 horas (18 horas y 40 minutos), y encima perdimos una frecuencia semanal. Ya se torna impostergable encarar obras para que esto pueda ser llamado servicio. No se trata de que sea barato, a costa del Estado, sino, además, que sea eficiente.

--Nunca una buena en materia ferroviaria.

--Tengo una, pero no es para tirar manteca al techo. Ya se licitaron las obras de restauración de la Estación Sud. Se hará hincapié en la zona del frente, pero no en la deteriorada cubierta de los andenes y plataformas.

--¿Algo más?

--Un par más. El primero es que un supermercado local, del tipo familiar, piensa construir un centro de distribución para su mercadería en inmediaciones de barrio Viajantes del Sur y el otro tiene que ver con los grandes problemas que hay con los teléfonos fijos.

--Tenés razón. Obviamente Movistar se quiere deshacer de los teléfonos fijos porque tienen un alto costo de mantenimiento de cables, más lo que roban.

--Exacto, y el mayor problema radica en el caso de los negocios que han tenido teléfonos fijos con números históricos y no les puede respetar el número.

--¿Por?

--Porque solo les ofrece un celular que funcione como teléfono fijo pero tiene que estar enchufado y si hay corte de luz el teléfono no funciona. El otro día a una conocida pizzería de Villa Mitre no le andaba el teléfono fijo y no le quieren reparar la línea.

--Bueno, ¿levantamos campamento?

--Dale, felices Pascuas, nos vemos el próximo domingo.

--Igualmente, Juan, andá a prender el fuego. Hasta la semana que viene.