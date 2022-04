“En esta instancia no habrá margen para el error”, dijo Franco Amigo

Luego de desarrollarse el play-in, a partir del martes venidero la Liga Argentina dará paso a la Reclasificación. Instancia que arrojará a los cuatro equipos restantes para cuartos de final de la Conferencia Sur, primer paso en el camino al único ascenso a la Liga Nacional (a dirimir con el campeón del Norte).

Villa Mitre, 5º del Sur, cruzará desde el martes contra Lanús (11º), en una serie que comenzará en cancha del granate y se jugará al mejor de 3 (juegos 2 y eventual 3 en el José Martínez). Ya en las instancias siguientes (cuartos, semifinal, final de Conferencia y final), serán al mejor de 5.

Franco Amigo, alero de Villa Mitre, hizo un balance de la actuación tricolor en la etapa regular, como también del futuro rival y las claves del juego tricolor.

-¿Se viene la etapa más atractiva? ¿Se hizo larga la fase regular?

-La etapa regular se hizo un poco más larga porque veníamos acostumbrados a otro tipo de torneo. El del año pasado fue más corto y el anterior (2020) se cortó por la pandemia. En esta fueron unos cuantos partidos, se hizo larga por el hecho de que anduvimos con algunos altibajos. Pero esta es la etapa más linda, a la que todos queremos llegar bien, jugar bien y ganar para mantenernos en el torneo. La que más se disfruta. Buscaremos irnos lo más tarde posible y si es posible, llegar a una final mejor.

-¿Para Villa Mitre estos playoffs van a representar una responsabilidad extra por haber sido los finalistas de la 2021?

-No, responsabilidad no. Nos dio prestigio y un tema de que los rivales contra nosotros saben que tienen que entrar al cien por cien porque somos el último finalista y campeón de la Conferencia Sur. Saben lo que podemos dar si nos permiten desplegar nuestro básquet. No nos pesa la mochila sino que nos hacemos cargo que lo que logramos el año pasado fue adentro de la cancha. Si bien este año sólo hubo chispazos del rendimiento que tuvimos el año pasado, creo que estoy confiado en que el equipo encontrará esa química que nos estuvo faltando en ciertos momentos. Daremos lo mejor para seguir en carrera.

-A pesar de esos chispazos, ¿La última racha de cuatro victorias de local más un par ganados de visitante, les dejó mejor imagen en los últimos diez juegos de la segunda fase?

-Lo importante es llegar bien a playoffs. Nosotros llegamos un buen momento. Nuestro pico de rendimiento fueron los últimos cuatro o cinco que jugamos de local. Llegamos en un gran momento individual y colectivo, con muchas ganas. Somos un equipo maduro que sabe jugar estas instancias. Nos enfrentaremos con otro rival maduro, es cierto, pero hemos hecho las cosas muy bien como para saltear este cruce y entrar de lleno a cuartos de final.

-¿Qué se puede esperar de la serie frente a Lanús?

-Es uno de los equipos experimentados de la categoría. Tienen más experiencia que nosotros. Será un juego muy táctico. Cualquier error, el rival lo hará pagar, sea para uno u otro. Tendremos que estar muy concentrados, no permitirles que se sientan cómodos. Cortarles el juego de media cancha, que es lo más importante que tienen junto con (Sebastián) Chaine. La clave estará en encontrar a esos jugadores y hacerlos sentir incómodos. Y en ataque, estoy tranquilo. Si jugamos pasándonos la pelota y buscando al compañero que esté en su mejor momento, ganaremos. O por lo menos tendremos más chances. La localía nos jugará a favor, nos hacemos muy fuertes en el Martínez, donde sólo perdimos contra Estudiantes de Olavarría.

-A propósito, ¿Cómo ves el formato de la Reclasificación, en el que el que tiene la ventaja deportiva arranca de visitante y cierra de local?

-Considero que si uno tiene ventaja de localía, debe iniciar la serie en su cancha. Pero por una cuestión de viajes, de costos, creo que se hizo así. Iremos a ganar allá el primer punto y buscaremos liquidar el viernes. Para nosotros será lo mismo. Somos un equipo que sabe jugar de visitante. En esta instancia no habrá margen para el error. Buscaremos manotear el primer punto.

-En las estadísticas Villa Mitre aparece último del torneo (30º) en cantidad de triples convertidos por partido. Por el contrario, marchan 3º en dobles anotados. También 7º en libres convertidos, 26º en faltas cometidas (uno de los que menos comete) y a la vez 2º en faltas recibidas. Está más que claro que el juego pasa por poner la pelota abajo...

-Cuando estuvo Leo Cecchi nos abría mucho el juego y era un tirador peligroso de tres puntos. Acotábamos nuestro juego al tiro exterior. Nos sentíamos más confiados. Pero este año con Javier (Bollo) y Jamaal (Levy) sumado a Ramiro (Heinrich), son nuestra vía de gol principal jugando pick and roll con José (Gutiérrez). Por lo que el juego externo esta vez queda un poquito más rezagado, teniendo en cuenta que el fuerte de José siempre fueron las penetraciones y los tiros cortos. Es algo que podemos y debemos mejorar. Que el juego interior siga siendo nuestra arma pero debemos ser más efectivos, más consistentes con el tiro externo. Para abrir un poco el juego y que los internos jueguen más tranquilos. Si no somos una amenaza con el tiro de tres, los defensores se cierran mucho y nos complica nuestra vía de gol principal.

-¿Fue un golpe no haber podido clasificar en forma directa a cuartos de final?

-En estas instancias no importa cómo jugaste la fase regular sino cómo llegás a los playoffs. No será la primera vez que un equipo que no terminó arriba en la temporada regular llegue a pelear bien arriba en playoffs. Es un torneo para cualquiera, para el que mejor sepa jugarlo y quien mejor lo planteé tácticamente. También será clave la química: el que se sienta mejor va para arriba. Nos deja tranquilos que localía o no localía, no nos afectará si desarrollamos un buen básquet.