Morena Rial contó que está embarazada de su segundo hijo: "Mi papá quedo shockeado"

Morena Rial, hija del conductor Jorge Rial, contó en el programa LAM que se encuentra embarazada de dos meses y mencionó que su papá "quedó shockeado con la noticia".

La primicia fue anunciada por Ángel De Brito, durante un diálogo vía telefónica con la joven que se encuentra en Córdoba junto a su novio.

Actualmente, More vive con su pareja "el Maxi", de quien se encuentra embarazada y con quien sale hace dos meses. "Estoy muy bien aquí en Córdoba. Estamos mirando el programa con mis amigas y mi suegra", contó al conductor de LAM.

Ante la pregunta de cómo se enteró que estaba embarazada, ella explicó que tenía muchos vómitos y no se sentía bien. "Maxi me dijo que hiciéramos un test de embarazo. Yo no quería porque pensé que no podía ser, que no iba a dar positivo, pero lo hice y dio positivo", detalló. Además, explicó que debido al bypass gástrico que tiene, está transitando el embarazo con muchas náuseas.

Su pareja, apodada "el Maxi", es cordobés y tiene una hija de nueve años fruto de una relación anterior. Por otro lado, del noviazgo de More con Facundo Ambriosoni, nació Francesco, su primer hijo, que actualmente tiene 3 años.

Pero More llamó la atención del conductor cuando contó que en un principio tenía miedo de contárselo a su papá, Jorge Rial, porque creía que se lo iba a tomar mal. "Pero, gracias a Dios, él se lo terminó tomando bien...", mencionó y añadió que su primera reacción fue quedar en shock. La joven viajó a Buenos Aires para contarle la noticia a Rial y en un almuerzo que compartió con él y su hijo Francesco, el menor le terminó confesando por accidente que su mamá estaba embarazada.

"Estábamos sentados comiendo. Yo esperaba el momento del postre para decírselo a mi papá. Pero antes, de pronto, Francesco larga: 'Tatita, mamá tiene un bebé en la panza", detalló. Según More, su padre Jorge la miró fijo y exclamó: "¡¿Es mentira, no?!". "Y yo le dije: 'No, papi, estoy embarazada'. Fue muy difícil... Mi papá quedó shockeado. Pero después, lo tomó bien y se puso recontento", concluyó.

"¿Querés tener un nene o una nena?" preguntaron las panelistas de LAM antes del cierre de la entrevista. "Nene o Nena me es indiferente. Pero todas mis amigas me dicen que va a ser nena", contestó.