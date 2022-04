Zelensky, sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia: "El mundo debe estar preparado"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió que "todos los países del mundo" deben estar preparados ante la posibilidad de que su par de Rusia, Vladimir Putin, utilice armas nucleares tácticas tras los reveses sufridos en el conflicto bélico con su país.

"No solo yo, sino todo el mundo, todos los países tienen que estar preocupados porque podría no ser información real, pero puede ser verdad", expresó Zelensky, quien advirtió que para Moscú las vidas humanas "no significan nada".

"Armas químicas… deberían, podrían hacerlo, para ellos la vida de la gente, [no significa] nada", expresó el presidente ucraniano en una entrevista concedida a la CNN.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Zelensky señaló que "dada la posible desesperación del presidente Putin y de los dirigentes rusos, dados los reveses que han sufrido hasta ahora en el plano militar, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que supone un posible uso de las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento".

En las últimas horas, la tensión creció y las declaraciones de alto contenido amenazante comenzaron a ser moneda corriente en el Kremlin, especialmente a partir de que en Suecia y Finlandia admitan la posibilidad de sumarse a la OTAN.

"Deberíamos pensar en no tener miedo, sino en estar preparados. Pero esa no es una cuestión para Ucrania, no solo para Ucrania sino para todo el mundo, creo" sostuvo Zelensky.

La posibilidad de que Rusia, si es acorralada, emplee armas nucleares ya había sido planteada días atrás por el director de la CIA, Bill Burns.

Burns sostuvo que Estados Unidos se tomaba en serio el posible uso de armas nucleares tácticas o armas nucleares de bajo rendimiento por parte de Rusia tras los fracasos de la ofensiva rusa. (NA)