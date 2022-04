El mensaje de Dyhzy a su hermano Francisco: "Lo voy a cuidar de la gente que solo odia"

Tras la presentación en sociedad de Francisco, el hijo recién nacido de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, Tani Fernández compartió un mensaje referido a su hermano que se hizo viral en Twitter.

"Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio", publicó Dyhzy.

El mensaje surgió en respuesta a un tuit ofensivo que publicó el usuario @Florantik1987 quien, con una foto de una drag queen a la entrada de la Casa Rosada, escribió: "Cómo explicarle a Francisquito que este es su hermano Estanislao".

La primera reacción de Dyhzy fue cuestionar la validez del post, tras argumentar que "ese no soy yo" y "no me llamo más Estanislao legalmente". Luego, publicó el mensaje dirigido a su hermano.

Finalmente, redobló la apuesta al publicar un tuit subido de tono directamente enfocado en el usuario de la polémica: "Así que flor antik o como sea tu user porque honestamente no me tome el tiempo de aprenderlo, me podes chupar los dos huevos pedazo de imbécil", reaccionó.

Más tarde, con una mezcla de ironía y arrepentimiento, Dyhzy reconoció que le respondió "a una persona con un user como Flor Antik. O sea soy un idiota", concluyó.