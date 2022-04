Elon Musk decidió no formar parte de la junta directiva de Twitter

Elon Musk, fundador de Tesla, no formará parte de la junta directiva de Twitter luego de haber comprado un 9,2 % de las acciones de la compañía. Fue el propio empresario quien tomó esta decisión tras las distintas versiones que circularon al convertirse en el mayor accionista.

La noticia fue confirmada por el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, mediante un tweet. “Elon ha decidido no unirse a nuestra junta”, comunicó durante la noche del domingo. Musk debería haber ingresado en la junta directiva y catalogado como miembro oficial de Twitter el sábado.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk