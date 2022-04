Convocan al Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias 2022 para octubre en San Luis

La comisión organizadora del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Trans, Travestis, Intersex, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe Comechingón y Ranquel anunció hoy, en rueda de prensa, que el evento se realizará el 8, 9 y 10 de octubre próximo en la ciudad de San Luis.

Reunidas en la Plaza Pringles de San Luis, las distintas comisiones que componen la organización afirmaron que el Encuentro "será plurinacional y de las disidencias", y contaron que esa organización viene realizando "pre encuentros y asambleas" desde hace dos años, cuando la pandemia impidió la concreción presencial por razones sanitarias.

En San Luis, la "práctica social feminista que se realiza anualmente en Argentina desde 1986, y que inició con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres, es un encuentro de ideas y acciones donde se plantean los nuevos desafíos del movimiento feminista y a través del cual se ubica en agenda las luchas feministas por nuestra definitiva liberación contra la opresión que históricamente nos impone este sistema capitalista, patriarcal y colonial", explicaron.

"En el 2019, en la primera asamblea de la Comisión Organizadora del Encuentro, y en territorio huarpe, comechingón y ranquel, nos pronunciamos como Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Trans Travestis Intersex Bisexuales y No Binaries, es decir, cambiamos el nombre del encuentro porque lo que no se nombra no existe, y es así que desde la inclusión nos sumamos a este momento histórico".

La aclaración surge porque en San Luis existe otra convocatoria al Encuentro con la denominación "35° Encuentro Nacional de Mujeres" que, según se anunció ayer, se realizará el 19, 20 y 21 de noviembre, a partir de un pedido que recibimos de la Confederación Mapuche de Neuquén y el Centro Zomo Newen (Fuerza de Mujer)".

"Esta Confederación, junto al Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha y comunidades mapuches de Neuquén, se reunieron el 11 de marzo y resolvieron realizar el 14° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios en octubre, coincidiendo con los 530 años de la invasión al continente indígena, fecha cargada de un fuerte simbolismo histórico para ellas y ellos", argumentaron.

En relación a estas diferencias, las representantes del Encuentro Plurinacional recordaron que la disputa por el nombre "lo gritamos durante el 34º Encuentro en La Plata, entre el racismo y la negación a las diversidades de un sector que rechazó el cambio de nombre".

Y agregaron: "No es solo un nombre, es la lucha de todos los movimientos, de las compañeras y compañeres indígenas, de las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries. Somos el faro que mira el mundo en materia de luchas feministas".

"El Estado Nación Argentino se creó bajo el genocidio indígena, afro y de sus descendientes, la negación de que no existen diversos pueblos y naciones es invisibilización y la negación de las lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binaries es invisibilización", puntualizaron.

"El Encuentro es autónomo, auto-convocado, democrático, pluralista, autogestionado, federal y horizontal, en la comisión no hay estructuras jerárquicas", detallaron.