Vista Alegre saca pecho ante la adversidad y apuesta por la formación deportiva

Tito intentaba alinear los conitos a una distancia prudencial unos de otros. A su lado, un grupo de chicos corría sin parar en un terreno desparejo cumpliendo las órdenes a rajatabla.

Tito es Ever Chamorro, el técnico de las categorías 2007/08 y 09, tanto de varones como de mujeres del Club Atlético Vista Alegre, y es uno de los cuantiosos laburadores anónimos que lo hacen desinteresadamente.

Claro que Tito no está sólo, lo acompaña un grupo de profesores involucrados por un convenio que hizo el club. Ellos refuerzan sus conceptos, el de formador nato capaz de ser rígido si la situación lo requiere o blando si se trata de proteger a alguien que llegó tarde con motivos justificados.

“No todo es entrenamiento, disponemos de media hora donde nos sentamos a charlar. Los chicos nos exponen sus problemas, generalmente surgidos en sus propios hogares. A todos le buscamos la vuelta para ayudar”, afirma Tito, consciente de la importancia de poder contenerlos.

“Saben que estoy siempre, que se pueden apoyar en mí. Pueden sentirse mal, lloran. Y ahí estamos todos para contenerlo, hacerlo reír”, contó. La categoría 2007 está compuesta por 17 chicos y en total, contabilizando las otras dos, suman unos 40.

“Nos ha pasado de no poder completar. Por caso, la 2009 no la presentamos porque no llegamos a once. Igual ya estamos reclutando a algunos para armar esa categoría, porque chicos hay en el barrio”, sostuvo.

Los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30, pero si hace falta se agregan más días u horas. Vista Alegre compite en la Liga del Sur, su próximo compromiso será este fin de semana en Cabildo, para medirse con Pacífico.

“Viajamos en colectivo. Por suerte el club hace el esfuerzo y tenemos transporte. Jugamos los domingos a la mañana”, aseguró. Tito repasa el circuito, supervisa los conos y las pelotas, que son contadas y están muy usadas, para no decir “gastadas”.

“Cuando los veo jugar me emociono, es un momento único. Esto es potrero puro, no importa si uno sobresale. Es tan importante el pibe que la rompe como el que se desvive por tocar una pelota”, remarca.

Los chicos terminaron su entrada en calor, hicieron varias pasadas esquivando los conos y se formaron para jugar un partidito.

Allí surge el grito hacia Ezequiel, un puntero -suele jugar con la “11”- de la 2007 que se muestra imparable.

“Tocala Eze, tocala….”, se escucha del parte de Tito.

También sobresale la figura de Esteban Gutiérrez, el “10” habilidoso que todos quieren tener en su equipo; o “Chuky”, el N° 2, llamado a ser figura, además del arquero con un físico privilegiado.

Corren hasta agotarse, obedecen las órdenes, se divierten... La pelota es el juguete mágico, el resto es parte del decorado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Entre recursos y pedidos

Asumió como presidente a fines de 2021, pero lleva seis años trabajando en el Club Atlético Vista Alegre.

Rubén apuesta por la formación deportiva de los chicos.

Desde hace un par de años existe un convenio con el CEF N° 125 para la provisión de profesores de educación física, pero el club también dispone de directores técnicos voluntarios, como Ever Chamorro, Raúl Piñeiro y Jorge Roberto Morcillo.

“Tenemos seis categorías en la Liga del Sur y la escuelita en la liga Municipal, que entrena en una canchita aledaña. Igual, tratamos de repartir los espacios porque tenemos una cancha de grandes dimensiones para todos. Se busca coordinar los horarios para darle cabida a todos”, aseguró. Al club asisten unos 200 chicos en total, pero no todo está relacionado con el fútbol.

“Hace unos años arranqué con la enseñanza del ajedrez. Es algo mío, me gusta. Mantengo contacto con el Círculo de Ajedrez y la Escuela de ‘Tito Guerra’, Participamos en encuentros de escuelita, seguramente el mes que viene retomaremos las clases”, apuntó.

-¿Cuáles son las necesidades inmediatas?

-Nos faltan pelotas. Se pinchan, se usan mucho. El resto tenemos, ya sea conitos, tortuguitas, pecheras, redes…

-La cancha parece estar bastante bien.

-Tuvimos buena disponibilidad de la delegación, nos mandaron una máquina a principios de año. -¿Cómo se solventan los viajes? -Los chicos pagan el pasaje a Punta Alta o Cabildo. Si alguno no puede tratamos de aportar nosotros. En cl club la cuota es baja, de 700 pesos. “Pero si hay alguien que no paga igual se le permite jugar”, admitió.

-¿Tienen camisetas nuevas?

-(Risas). Las hicimos el año pasado, para todas las categorías. Es similar a la de Chacarita. Surgió por un padre hincha de Chaca, nos propuso hacerla con esos colores y tiene muy lindos diseños, que van con los colores del club.

Rubén “Pancho” Panciroli tiene 53 años, pero su ligazón con el club pasa por el compromiso familiar (su señora, Felicidad, también colabora), y los hijos, Franco y Luis, integran la escuelita de fútbol.

“El club tiene más de 30 años. Nosotros tenemos la suerte de arrancar con una base de un trabajo previo. Buscamos consolidar lo hecho y poder incorporar gente responsable, que trabaje por los chicos”, puntualizó.

El club también cuenta con un salón de 25 por 10 metros, al que se le da utilidad los días de lluvia.

“Hace un tiempo elevamos una nota a un mercado de frutas pidiendo colaboración para poder ayudar a los chicos después de cada entrenamiento. Muchos vienen de la escuela directo a entrenar y es indispensable pensar en la alimentación, porque lo necesitan. Un cajón de frutas nos ayudaría muchísimo”, subrayó.