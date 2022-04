"Disfrutar": la clave de Andrés Gallegos para convertirse en el campeón récord del Norpatagónico

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Andrés Gallegos escribió su nombre en la historia grande del Abierto Norpatagónico, que culminó ayer en el Club de Golf Palihue.

El oriundo de Lobos, se coronó campeón por segunda oportunidad del certamen pero esta vez haciendo el récord del campeonato con 258 golpes (22 bajo el par), superando un récord que tenía 28 años, conseguido por Miguel Guzmán (-20) en 1994.

"Fue una semana increíble, jugué muy buen golf y tuve un caddy increíble (Mario Scheffer). Es el padrino de mi hermano y para mis padres es como un hijo más y para para mí como un hermano. Es profesor de acá del club y por suerte conocía mucho los greenes y me ayudó muchísimo", admitió Andrés.

"Es muy charlatán, así que eso no faltó en la vuelta -agregó-. Eso te descomprime un poco, te hace como entrar y salir todo el tiempo. También me ayudó muchísimo en los greenes y jugamos muy bien el putter los cuatro días", señaló.

Mario aconseja y Andrés escucha, el campeonato estaba cerca de ser realdiad.



Además del apoyo de su compañero de vuelta, Gallegos tuvo una charla con su entrenador luego del primer día de acción que fue clave. El resumen de la misma: disfrutar de lo que estaba haciendo.

"El primer día jugué muy bien, en realidad me salvé mucho. No pegué tan bien como en el resto del torneo, pero me fui muy contento por el score que había hecho a pesar de cómo había pegado", dijo.

Luego de los primeros 18 hoyos, Gallegos se encontraba cuarto a 4 golpes del líder Jorge Monroy, quien finalemente culminó tercero (270 golpes) y detrás de Maxi Godoy (263).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Ya el segundo día tuve una charla con mi coach a la tarde, el día jueves, y al otro día como que me sentí diferente. Con actitud distinta y pude jugar un torneo increíble", agregó.

"No hablamos nada del swing -agregó-, sino empezar a disfrutar de lo que estamos haciendo. Uno entrena todo el tiempo y deja de disfrutar de lo que hace. De eso se trató un poco la charla, de tratar de entender que tenemos un equipo y que no juego sólo. Eso me ayudó a ir para adelante y sentí que tenía mucha gente atrás mío ayudándome. Eso me hizo disfrutar y jugar un mejor golf", contó el flamante campeón.

El también ganador en 2020, tuvo los siguientes parciales durante las 4 rondas de competencia: 68, 62, 63 y 65 golpes.

"En un ningún momento traté de sentir que ya tenía el torneo ganado y desacelerar, sino todo lo contrario seguí buscando birdies como para mantenerme en mi camino y no ver al resto. Creo que eso funcionó bien y lo pudimos cerrar", contó.

En su anterior coronación, el contexto era totalmente en un país azotado por la pandemia de COVID-19 sólo se pudieron disputar 36 hoyos y bajo estrictos protocolos sanitarias.

Ayer, Andrés se pudo dar el lujo de cerrar el torneo, rodeado de gente.

"Siempre es lindo ganar y sobre todo en tu país que hay mucha gente que capaz no te conoce pero igual te apoya. Hoy camine el 18 (hoyo) con 100 personas atrás y eso la verdad que te llena el alma, es hermoso", agradeció.

El año calendario para Andrés continuará pero ahora con otro Noropatagónico en su bolso y como hombre récord del torneo.

"Vine a generar confianza para lo que viene y más que esto no puedo pedir. Es para felicitar al club por lo que hizo con la cancha. Vi videos de dos semanas atrás y esto era una laguna (NdR: a causa del tomporal que afectó a Bahía). Es para felicitarlos, el campo estaba muy bueno como siempre, estamos muy felices de estar acá otra vez y ojalá el año que viene podamos volver", se despidió el campeón de los 258 golpes.