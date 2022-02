Mancini se juega su última carta: "Estamos fuera de los doce por más mala suerte que otra cosa"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Miles de variables numéricas pueden definir su suerte, como la de tantos otros pilotos. Pero para Esteban Mancini hay una sola ecuación posible en busca de acreditarse el catálogo de retador por el título: alcanzar la solidez mecánica.

Por primera vez desde su consagración suprema allá por 2016, el medanense corre desde atrás por un lugar entre los candidatos a la corona, producto de una irregular producción en el presente Campeonato Estival de Midget 2021/22.

El Patito marcha 14º, a pocos puntos de ingresar al selecto grupo (ver adelante). Pero la principal preocupación no radica en las matemáticas, sino en el desempeño de su unidad amarilla Nº7, preparada por Fernando Saldamando y propulsada por Patricio Venturino.

“Tengo mucha esperanza de entrar al playoff. Estuvimos trabajando todo el domingo pasado, ya que vimos que el auto no funcionaba del todo bien en la largada. Fuimos al salitral, probamos un montón, comparamos con otra avispa y nos dimos cuenta que nos faltaba un poco en el motor”, cuenta el exbicampeón de la categoría.

“También se hicieron pequeños cambios en el chasis, pero sobre todo se trabajó intensamente en la potencia, que ahora creemos que está a un 100%. Es un auto bueno girando, pero pena muchísimo en la largada. Con las pruebas del domingo cambió mucho, estamos muy ansiosos por comprobarlo en pista”, agregó.

La etapa regular del Patito atravesó casi todos los estadíos posibles: ganó en pista (derribó un cono) y completó un puñado de finales en la primera fracción de la misma, pero luego llegó una sucesión de hechos desafortunados, entre roturas, incidentes y exclusiones.

Así y todo, su posición, por más incómoda que se le parezca y con todos los cuestionamientos sobre las bondades del proyecto que lleva a cabo junto a su cuñado, aún le permite ilusionarse con ser candidato a la corona.

“Hay tres pilotos adelante mío que están muy cerca, por lo que creo que es muy posible. De mi parte intentaré dejarlo todo para poder estar dentro de los doce. Diría que haciendo las cosas muy bien seguramente pueda quedar dentro”, confía el medanense.

“Estamos fuera de los doce por más mala suerte que otra cosa. El auto no es el mejor, pero está para estar dentro de los diez mejores tranquilamente. Pero lamentablemente pasaron muchas cosas que nos sacaron valiosos puntos. Por ejemplo, la fecha que se rompió la mariposa del acelerador, la exclusión por la distancia entre la butaca y el diferencial, el vuelco, el golpe contra las gomas y el conito de la tercera fecha, que de no haber sido por eso ya estaría adentro”, detalló.

Las críticas a la gran apuesta de Mancini no tardaron en llegar. Incluso luego de triunfar en esa tercera fecha (el conito le dijo que no), los detractores mantuvieron firme la postura que debía dar marcha atrás y regresar a la vieja fórmula.

“De mi parte nunca hubo dudas. Esto es un proyecto entre los tres, Fernando (Saldamando), Patricio (Venturino) y yo, y por las 18 fechas. A mí no me hubiese gustado que habiendo fallado yo, ellos vengan y me digan que no sirvo y que buscarán otro piloto. Esa era una parte fundamental. Cuando nos juntamos, acordamos hacer todo el campeonato”, aclaró Esteban.

“Y como te decía, el problema lo teníamos con equilibrar la potencia del motor. Mucha gente vino y me dijo que cambie de chasis, pero hubiese sido un engaño. El problema no estaba ahí y yo de arriba lo notaba; es un auto que hace mucha diferencia doblando. El tema está en la largada y creemos haber encontrado el problema luego de tantas pruebas. Todavía estamos a tiempo. Si mañana (por hoy) todo funciona como esperamos, tendremos un gran auto para el playoff”, apuntó.

Lo dicho en el primer párrafo, no hay mucha estrategia viable ante este contexto. Aun dependiendo de varios adversarios, Mancini sabe que una buena noche muy probablemente le permita concretar el primer objetivo.

“Dependerá cómo se vaya dando mi noche y la de los demás. Creo que nunca hay que ir al todo o nada, porque también hay bastante por perder. Necesito sumar y ver también qué pasa con el resto, aunque obviamente si hay que jugársela y darlo todo se hará. Yo confío en nuestro producto, funcionando bien y sumando buenos puntos, no tengo dudas que quedaremos dentro”, cerró.

Se definen los candidatos

Más que nunca, esta noche, desde las 20:30 (si el clima lo permite), los fanáticos deberán utilizar calculadora y hacer cuentas durante todo el desarrollo de la duodécima del Estival de Midget 2021/22, la cual definirá a los candidatos al título.

De momento son 13 los pilotos habilitados a pintar el “1” a final de temporada, considerando que Kevin Altamirano, ganador de la cuarta fecha, marcha 17º en el certamen, liberando así un cupo para otro piloto que todavía no haya alcanzado dicho halago.

También tienen presencia asegurada Luciano Vallejos, Luciano Franchi, Emiliano Urretabiscaya, Claudio Roth y Brian Altamirano. Aunque el caso del medanense se produce mediante los puntos, ya que todavía debe la victoria que requiere el reglamento.

Con 27 puntos en juego, y tomando como parámetro a Matías Oyola, quien marcha en el 12º y último puesto clasificatorio, un total de 6 pilotos (sin contar a Kevin Altamirano) tienen chances de desbancarlo de dicha posición.

Asimismo, aunque por las diferencias y la cantidad de aspirantes resulta casi imposible, solo los primeros cuatro del certamen tienen asegurado lugar dentro de los doce mejores, ya que, matemáticamente, Roy Altamirano, quien marcha 5º, puede ser desplazado por el 13º ubicado, Rodrigo Perugini.

Resulta llamativo en dicha oportunidad, la variable de posibilidades que se presentan a raíz del arrastre proveniente del invernal, con decimales poco convencionales para el puntaje que otorga el sistema de competencia del Midget.

A continuación, un repaso por el campeonato, las puntuaciones y las diferencias, para que de esa forma usted pueda realizar los cálculos necesarios en el transcurso de la programación.

--Campeonato: 1) Luciano Vallejos, 252; 2) Luciano Franchi, 191.85; 3) Emiliano Urretabiscaya, 147; 4) Claudio Roth, 132.75; 5) Roy Altamirano, 123.60; 6) Braian Altamirano, 114.55; 7) Sebastián Burgos, 107.40; 8) Gabriel Schiebelbein, 104.05; 9) Fernando Caputo, 102.15; 10) Matías Lastra Meler, 100.80; 11) Carlos Puccinelli, 98.80; 12) Matías Oyola, 97.90; 13) Rodrigo Perugini, 97.45 (+0,45); 14) Esteban Mancini, 95.15 (+2,75); 15) Gastón Pérez, 86.70 (+11,20); 16) Leonel Ramos, 85.10 (+12,80); 17) Kevin Altamirano, 77.35 (+20,55); 18) Ramiro Alza, 76 (+21,90) y 19) Ezequiel Roth, 74.50 (+23,40).