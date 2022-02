Federer y Nadal, nuevamente juntos dentro de una cancha

El suizo Roger Federer, inactivo desde junio pasado, y el español Rafael Nadal, flamante ganador del Abierto de Australia, se unirán para representar al equipo de Europa en la Laver Cup a jugarse en septiembre en Londres, según se confirmó hoy.

En ese contexto, la quinta edición de la Laver Cup, a celebrarse en el estadio O2 Arena londinense entre el 23 y 25 de septiembre, anunció hoy que dos de los integrantes del denominado "Big Three" jugarán para Europa (el otro es el serbio Novak Djokovic, quien no lo hará) en el equipo dirigido por el sueco Bjorn Borg.

La competencia será la primera en la que Federer confirmó su presencia, luego de su última aparición sobre una cancha de tenis en el pasado Wimbledon, donde cayó en los cuartos de final ante el polaco Hubert Hurkacz.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6