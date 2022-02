¡Emocionante! Hinchas argentinos bancando a Campazzo, quien miró el partido desde el banco

El base cordobés Facundo Campazzo no estuvo en la rotación que implementó el técnico Michael Malone y vio desde el banco la derrota -segunda consecutiva- de los Nuggets (récord de 28-23), frente a Utah Jazz (31-21), por 108 a 104.

Al margen de no jugar, Campazzo recibió un mimo por parte de un grupo de hinchas argentinos que, al término del partido, lo obligaron a regresar del vestuario y le hicieron sentir su apoyo.

Shout out to this group that waited for Facu and sang and chanted for him even though he didn’t play pic.twitter.com/Gsl4uOtQ1n