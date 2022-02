Tetaz sobre el acuerdo con el FMI: "Hay que discutir si podemos acompañar algo que el propio oficialismo acompaña parcialmente"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz aseguró hoy que "hay que discutir si se puede acompañar algo que el propio oficialismo acompaña parcialmente", al referirse a la crisis en el Frente de Todos.

En medio de la convulsión que generó el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Tetaz manifestó que desde Juntos por el Cambio evalúan qué hacer ante la presentación de la negociación en el Parlamento.

"Hasta la semana pasada no sabíamos cómo era el acuerdo, solo había un principio de entendimiento, y ahora sabemos que parte del oficialismo no está de acuerdo con el entendimiento, lo que puede demorar el acuerdo", sostuvo Tetaz en diálogo con Antonio Fernández Llorente para AM 990.

En la misma línea, opinó sobre la renuncia de Máximo Kirchner al frente del bloque en diputados. "Hay que discutir si esta novedad implica que nosotros podemos acompañar algo que el propio oficialismo acompaña parcialmente", señaló.

Y adelantó: "Las posiciones no son tan antagónicas, porque la postura del no pago es minoritaria dentro del Gobierno. Esta parte que se expresó con las renuncias, cree que este acuerdo no es razonable y que hay que ir a buscar uno mejor".

Para el diputado, la Argentina está en condiciones de pagar la deuda dado que su número "no es alto en términos internacionales".

"Un Gobierno que no tiene acceso al crédito no puede pagar nada. En ningún lugar del mundo se paga de recursos propios", afirmó Tetaz, quien enfatizó en que el problema reside en la déficit fiscal del país.

Por último, el economista aseguró la totalidad de la deuda pública en la actualidad es de 334 mil millones de dólares. (NA)