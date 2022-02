Mike Tyson prefiere la marihuana y renuncia a combates con bolsas de 100 millones de dólares

Mike Tyson hace ya tiempo que se metió en el negocio de la marihuana terapéutica en Estados Unidos, hasta el punto de que el boxeo pasó a un segundo plano para el excampeón del mundo, pese a haberse planteado un retorno esporádico con combates de exhibición.

Según palabras del propio Tyson, no se plantea boxear a corto plazo ni por combates con bolsas de 100 millones de dólares. No le interesa. No tiene la motivación que sí encontró en 2020 cuando se subió al ring después de tanto tiempo parado para verse las caras con Roy Jones Jr. No lo descarta, pero no le interesa.

"Cada 12 o 13 meses, boom, falta algo. Boom, me falta masa muscular, boom, siempre es algo diferente. Quería hacerlo la primera vez, sólo por diversión, para pasarlo bien. Algunas personas lo llevaron a otro nivel y lo hicieron financiero y se acabó la diversión", explicó el propio Tyson en una entrevista para Forbes.

Ni siquiera un combate multimillonario con el youtuber/boxeador Jake Paul le sacaría de su retiro.

"Los muchachos quieren pelear conmigo por 100 millones de dólares. No creo que vuelva a hacer cosas así nunca más", asegura.

Entre manos tiene un negocio que le da para vivir bastante bien.

El cannabis siempre ha sido del interés de Tyson y ahora se dedica a su comercialización, además de su consumo.

"La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual", explica el exboxeador.

"Cuando descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida".