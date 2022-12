"En la caminata al punto del penal estaba muy tranquilo, confío en mi trabajo"

Quienes conocen a Lautaro Martínez saben que su carrera se edificó en base a sacrificio.

La mala fortuna, unos centímetros ante Arabia Saudita y una molestia en el tobillo no le permitieron estar pleno en el inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Perdió el puesto entre los titulares y fue excesivamente criticado.

Hoy tuvo revancha: su penal clasificó a la Argentina a las semifinales; allí enfrentará a Croacia, el venidero martes, a las 16. Fue 2-2 y 4-3 desde los once pasos para derrotar a Países Bajos.

"Me tocó un penal decisivo. En esa caminata al punto del penal estaba muy tranquilo, confío en mi trabajo, en lo que hago, en mejorar día a día para darle una alegría a mi familia y a toda la gente", reconoció ante los medios.

"En ese momento pensé en mi hija, que llegó en pandemia y me cambió la vida. Yo no escucho, trabajo, trabajo y trabajo; a veces las cosas se dan y a veces no; pero hice mucho mérito para estar acá", subrayó.

"El penal era importante y pesado, pero trabajo para estar preparado en estos momentos. Me tocó el quinto y pude definirlo", agregó.

El encuentro terminó 2 a 2 en el tiempo regular y en el alargue no se sacaron ventajas, por más que la Selección fue muy superior e incluso pegó un tiro en el pelo de la mano de Enzo Fernández.

"El árbitro pitó algunas cosas raras, pero es algo que tienen que hablar los que tienen que hablar. No merecimos llegar a los penales; se llegó, estuvimos tranquilos y tenemos un gran arquero", señaló en referencia a Emiliano Martínez, que contuvo dos ejecuciones en la tanda.

"Estamos para seguir por este camino, confiando y creciendo. Cuando ganamos la Copa América sabíamos que era el inicio de cosas importantes", completó.