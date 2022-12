“No tenía ganas de vivir”, la fuerte revelación de un jugador de la Liga Profesional

Tras un gran paso por Estudiantes de La Plata, Leandro Díaz firmó un nuevo vínculo con Lanús hasta la temporada 2023 y jugará su segundo ciclo en el Granate tras más de 13 años. Cuando todavía defendía los colores del Pincha había revelado un duro momento personal que le tocó atravesar, siempre destacó el apoyo de la entidad platense para poder superarlo y hoy volvió a referirse a ello. "No tenía ganas de vivir", confesó el delantero.

"Estudiantes me salvó la vida, no me soltó la mano nunca. Cuando entré a la cancha siempre dejé todo, a veces bien y a veces no tan bien. Tuve para irme varias veces y dije que no, me quería quedar", fueron las palabras de Díaz en el programa radial Cielo Sports, quien luego continuó explayándose sobre los pensamientos que lo interpelaban en aquel momento de oscuridad personal.

“No quería ver a mi hija, no quería ver a mi señora. No quería salir. No tenía ganas de vivir. Me daba vergüenza decirlo por mi forma de ser", contó antes de valorar la figura de Mariano Andújar, quien fue un pilar fundamental para su recuperación: "También fue muy importante (Andújar), me habló y todo empezó a cambiar".

Y terminó enviándole un mensaje al pueblo pincharrata para dejar asentado una vez más todo su cariño por la institución de City Bell: "Agradecerle a cada uno de los que trabaja en el club, a los dirigentes, a la gente. En la cancha juego como uno más, pese a no ser hincha. El hincha de Estudiantes es diferente al de otro club, es único".

“Se había formado algo lindo con la gente en Estudiantes. Es el único club en el que siento que dejé algo. Ahora toca estar del otro lado y agradecer por todo", dijo sobre su andar por el club de La Plata, para luego asegurar que si volvía a vestir sus colores "me iba a querer quedar", ya que cuando llegó al León pensó "que era el club en el que más chances tenía para salir campeón en Argentina".

Y cerró sobre la institución que preside Juan Sebastián Verón: "Cuando estás afuera te lo cuentan y capaz no lo entendés, pero estando adentro te das cuenta que Estudiantes es un club grande. La camiseta pesa mucho".

Sobre su futuro profesional y su flamante incorporación al equipo de Frank Kudelka, el Loco, como se lo conoce, reveló que no dudó ni un segundo: "Cuando me llamó Lanús no podía decirle que no", aseguró.