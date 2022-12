El día que Pinky fue protagonista de la primera transmisión a color

La icónica conductora Lidia Elsa Satragno, más conocida como Pinky, falleció a los 87 años en su domicilio porteño. Tras darse a conocer la noticia, personalidades del mundo del espectáculo la recordaron y le dieron un último adiós a través de las redes sociales.

Ofició como periodista, política, actriz, modelo y conductora televisiva. Pero hizo historia al presentar el paso de la televisión blanco y negro a la color en el país, cuando se inauguró Argentina Televisora Color, ATC.

Fue el 1 de mayo de 1980, donde miles argentinos sintonizaron Canal 13 para ver a la conductora conducir el cierre del blanco y negro para darle paso a la primera transmisión de TV a color. “¿Y cómo hago para dominar la emoción, si estoy aquí para despedir a una vieja amiga? Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro”, mencionó en ese entonces.

“Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro”, continuó en el discurso.

“Ahora ha pasado algo similar. Otra vez, la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo: ¿Cuáles son los colores más hermosos? Esos que creó mi amado Belgrano”, agregó al respecto y acto seguido, se mostraron imágenes de la bandera nacional, la cual flameó por 15 segundos al cumplirse las 00:00.

Luego, la cámara volvió a poncharla para celebrar este antes y después en la historia de la TV argentina. “Señoras y señores, he aquí la televisión en color”, presentó. Y añadió emocionada: “Me falta o me sobra el aire. Me tocó a mí… y me siento feliz, y me siento orgullosa y me siento desbordada por todo esto. Parece como si hubiera una película muy rápida y muy loca, donde pasaran años y años”. (NA)