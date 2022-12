Alexis Mac Allister: "Lo importante es pasar, no importa si en 90 minutos o en penales"

Con el bajo perfil que lo caracteriza en la cancha, Alexis Mac Allister se refirió al cruce de cuartos de final de la Selección Argentina con Países Bajos.

El jugador del Brighton de la Premier League mencionó las cualidades del rival, pero también hizo hincapié en el poderío de Argentina.

"Tienen grandes jugadores y una idea muy clara. Trataremos de contrarrestarlos, tenemos una idea y estamos trabajando para eso. En líneas generales, lo más importante es pensar en nuestro juego, tener tranquilidad, si hacemos las cosas bien todo va a ir bien. Hay que acomodar los detalles para que no nos lastimen", dijo Mc Allister.

"El cuerpo técnico se encarga de mirar los partidos detalle por detalle y nosotros después vemos videos cortos. Es un grupo que le gusta ver mucho fútbol, vimos muchos partidos de este Mundial, pero tratamos de pensar en nuestro juego y no en el de ellos", remarcó.

Y agregó: "Son un rival muy duro, hay historia entre las dos selecciones. Lo importante es pasar, no importa si en 90 minutos o en penales".

El mediocampista argentino también opinó sobre Frenkie de Jong, considerado uno de los mejores volantes del mundo.

"Es un gran jugador, es una parte importante del equipo pero no nos enfocamos en un jugador. Ellos tienen una idea de juego muy clara y lo analizamos, intentaremos contrarrestar pero nosotros también tenemos lo nuestro".

Y se refirió al entrenador de Países Bajos: "Van Gaal es un técnico de mucho nombre, se ha generado mucho respeto por él y ese respeto también es mío. Todos los equipos fueron variando y su idea es clara. Vamos a enfrentar a un gran equipo".

Respecto del tiempo de descanso con el que contó la Selección Argentina. Alexis remarcó: "El partido con Australia nos quedó cerca del de Polonia, pero ahora tuvimos bastantes días para descansar y despejarnos. Nos vino bien para ponernos a punto en lo mental y en lo físico. El grupo sabe que se viene un partido muy importante por delante y trataremos de hacer lo mejor"

Y resaltó: "Los momentos con la familia son muy importante para relajarnos y disfrutar. El grupo está muy bien, estamos muy unidos y la pasamos muy bien. Eso es importante para salir a la cancha y hacerlo de la mejor manera".

Cuando la prensa intentó saber sobre el estado de Rodrigo De Paul, que se especulaba con una lesión y un cambio en el once titular, dijo: "De Paul es muy importante dentro y fuera de la cancha para nosotros. Scaloni verá cómo va a preparar el partido, pero tenemos jugadores de características similares, buenos jugadores, que cada uno que entre va a dar lo mejor. La idea de juego no cambia y eso es lo más importante".

Mac Allister hizo hincapié en las buenas sensaciones, personales y colectivas.

"Si me lo preguntabas antes del Mundial, firmaría estar en cuartos. En cuanto a lo grupal, vinimos un una ilusión muy grande. Argentina es muy fuerte en Mundiales, tenemos un gran equipo y siempre tenemos la ilusión de pasar de ronda. Vinimos con la cautela de que hay grandes selecciones, pero tenemos una ilusión muy grande".

"Me vengo sintiendo muy bien y haciendo las cosas bien, estoy muy contento. Soy un jugador que intenta hacer lo mejor para su equipo, encontrar los espacios, jugar lo más simple posible y que corra la pelota. No me vas a ver eludiendo a dos o tres", contó.

Y dijo también: "Antes de los partidos suelo estar muy nervioso, pero hay algo en este Mundial que hace que no me esté sintiendo así. Creo que es porque lo vengo disfrutando muchísimo y eso es lo más importante".

La prensa intentó saber cuáles habían sido las personalidades que habían llamado la atención del mediocampista en Qatar 2022 y el jugador de Brighton eligió a un compañero.

"Messi nos sorprende todos los días. Las cosas que hace son increíbles, tanto en entrenamientos como en partidos. El grupo lo viene acompañando. A Moisés Caicedo lo conozco muy bien, injustamente les ha tocado quedar eliminados. Ha hecho un gran mundial y me ha sorprendido su nivel".