Castagna, del abucheo al aplauso: "Que sepan que nunca hubo mala intención", contó

Del abucheo al aplauso. Parte del folclore típico de las carreras de Speedway y del histórico partidismo que el público nacional toma por los pilotos argentinos, cuando en juego está el honor ante los foráneos.

Pero Paco Castagna supo revertir el mal momento, ganarse una vez más el aplauso y respeto de la afición y cerrar una muy buena noche en la primera fecha del Campeonato Internacional 2022/23, en su primera presentación como campeón defensor.

“Por cómo se dio la noche, especialmente de mitad de carrera en adelante, el segundo puesto fue como ganar. En un momento pensé que no iba a llegar a la final. Ya con el lugar de partida en la semifinal sentía que estaba complicado, pero puse lo que había que poner, se pudo ganar y llegamos a estar entre los mejores cuatro”, reconoció el italiano, escolta de Fernando García en la finalísima.

“Intenté repetir la maniobra de la semifinal (madrugó a Coty bien pegado al cordón) y me faltó muy poco para pasarlo. Esta vez me tiré por afuera, buscando hacer algo distinto pero buscando la misma maniobra. No se dio, así que traté de cuidar y llegar”, agregó.

El buen espectáculo brindado, especialmente en esa segunda semifinal, y su buena labor al término de la programación, ablandó a las tribunas y le permitió a Castagna “reconciliarse” con la gente.

¿Qué ocurrió? Paco disputaba la punta de una serie con el de Bonifacio, Lisandro Husman, pero al intentar sobrepasarlo por dentro las máquinas se tocaron y Liyi terminó en el suelo. Como indica el reglamento, Paco no pudo continuar.

El problema no fue la exclusión, sino la reacción del público, que inmediatamente tomó partido por Husman y comenzó a abuchear al bueno de Paco.

“No podía creer que la gente empezó a gritar y silbarme. Después de la maniobra me acerqué a Liyi, me dijo que estaba todo bien, que había sido una maniobra normal de carrera y listo. Vi el lugar, tiré la moto cuando justo se estaba cerrando y nos tocamos, algo normal de la competencia. Después, por suerte, pudimos brindar un buen espectáculo y creo que todo mejoró”, detalló Castagna.

“Es una felicidad muy grande poder estar acá en Argentina otra vez. Si la gente me da cariño, siempre se lo voy a devolver. El argentino es muy fanático como somos nosotros en Italia y lo entiendo. Pero que sepan que nunca hay mala intención. Ahora trabajaré mucho para intentar ganar, habrá mucho por hacer en la semana”, se sinceró Paquito.

—¿Qué fue lo más duro de la noche?

—Lo más difícil fue adaptarme a la pista y, especialmente, a la largada, que me complicó toda la noche. Modifiqué unas cuestiones en la moto y se mejoró para la semifinal. El conjunto es muy bueno, solo hay que seguir trabajando en la semana.

“Es impresionante lo alto que está el nivel competitivo. En cada serie había que salir a pista con mucha concentración y a darlo todo. Pero es algo mejor para todos, tanto para los pilotos como para el público, que va a ver muy buenas carreras”, cerró Castagna.