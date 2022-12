Los varones de El Nacional y un año a puro festejo: "Salir campeón entusiasma a más chicos a jugar"

Los Caballeros de El Nacional se consagraron campeones del Torneo Clausura de la Asoación Bahiense de Hockey y cerraron un 2022 soñado, coronándose a nivel local y regional.

El último título significó, además, quedarse con la Copa ABH, que premia al mejor elenco del año, por haber ganado también con el Torneo Apertura.

Esto, además, le da el boleto para disputar la Súper Liga en 2023.

Para dar la última vuelta olímpica de la temporada, el celeste (ganador de la fase regular) venció a Univeristario en el clásico y se adjudicó los playoffs.

"Fue un partido como siempre es con Uni, en la teoría y en la previa quizás teníamos más equipo pero siempre salen partidos picantes y parejos. Pero pudimos ganarlo bien. Se cerró un año un año muy bueno y motivante para los chicos", admitió el entrenador del equipo, Javier Soquiransky.

Nacio se impuso por 2 a 1 en La Quinta, con goles de Juan Palacio (de penal) y Luciano Donati. Luego de que Ezequiel Muñoz empatara parcialmente para el albirrojo.

-¿Mote, eran favoritos esta vez?

-Sí, creo que sí. Éramos favoritos porque me parece que tenemos un equipo más compacto que ellos y capaz más largo. Si bien Uni también mantiene la base de jugadores, me parece que este año éramos más favoritos, por cómo veníamos, como estaban las expectativas y cómo veía entrenar a los chicos, sentía que no se nos podía escapar.

-¿Tenían una especie de presión por partir cómo favoritos?

-Yo creo que sí, cuando en la previa te metés la presión de que sos favorito en cierto punto pesa. Por eso los resultados contra Uni suelen ser ajustados, más que nada por una cuestión emocional que pesa. Se genera una presión que te juega en contra, porque tenés que sobreponerte a eso también y empezás a jugar mal. Y ahí es cuando la jerarquía te sostiene de que no te caigas y nosotros tenemos jugadores con esa jerarquía y que juegan muy bien.

Lo que deja la estrella

Además, de adjudicarse los dos torneo del año a nivel local antes citados, El Nacional también se dio el gusto de festejar fuera de Bahía este año.

En julio, el equipo bahiense se consagró campeón invicto del Campeonato Regional de Clubes "A" disputado en Tandil.

Pero además de la alegría del triunfo y del objetivo cumplido, detrás de cada vuelta olímpica queda algo más para el club, que puede servir a futuro para potenciar la disciplina o la vida social misma de la institución.

-¿Qué siginifica para ustedes poder coronar el trabajo o los procesos con un título?

-En un deporte amateur como el hockey, salir campeón implica que entusiasme a los chicos a jugar, que aparezcan más chicos en el club. Es una categoría muy representativa en el club y genera eso. Salir campeón genera no solo la alegría de salir campeón y del deber cumplido, sino también que haya más chicos que van a ver los partidos, las chicas que van a ver a un equipo del club campeón. Salir campeón trae como lastre todo eso y, para los chicos que juegan, es la satisfacción del deber cumplido después de tanto esfuerzo.

-¿Cuando se dan los resultados, la sensación es que valió la pena todo ese esfuerzo?

-Claro, sí. Salir campeón es la alegría de los que juegan, mía y del profe pero también todo lo que genera para el club. Tener categorías que estén en la pelea trae un montón de cosas atrás. En Pacífico (donde es DT de en la rama femenina) siempre hablamos de lo importante que es estar en la conversación y, ni hablar, si podés salir campeón obviamente. Nosotros después de jugar la final con la Primera el año pasado, pasamos de tener 180 pibas a casi 400 jugadoras. Todo eso es una cadena que te da el haber ganado, pero políticamente a veces necesitás estar arriba para que te reconozcan como entidad y todos quieran jugar en tu club.

-¿Qué tuvo el equipo para redondear un año tan bueno?

-Primero que son chicos que vienen hace un montón jugando juntos, con una gran predisposición a entrenar. Segundo la jerarquía de ellos, juegan desde pequeños y el haber jugado juntos desde hace tanto tiempo hace que se jerarquicen y eso se nota en los partidos decisivos. Y tercero lo que uno arma desde lo motivacional, para que el grupo se mantenga unido y patear todos para el mismo lado. Todos sumamos un poquito para que no se caigan las columnas principales del equipo

-Imagino que todos estos logros motivan pensando en lo que viene...

-Sí. Siempre pensaba en seguir, dejar, seguir, dejar... pero es un grupo con el que la paso muy bien. Somos muy buenos conocidos con los chicos, no sé si somos amigos pero tenemos un feedback muy bueno, la pasamos muy bien. Todavía no hablé nada con el club, habrá que ver cuáles son las pretenciones del club y la propuesta que tiene el club con ellos, ya veremos…