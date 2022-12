En Liniers querían que “sea” del club y Claudio Graf ya es el DT

Con la firma del contrato y una conferencia de prensa montada en el gimnasio Alberto “Pocho” Severini, en la sede de avenida Alem 1089, Claudio Fernando Graf se convirtió oficialmente en el director técnico de Liniers para la edición 2023 del Federal A.

“Para seguir con el proyecto que siempre identificó a este club, que es la formación y la proyección, teníamos que ir a buscar a alguien de la casa que piense y trabaje como un súper profesional, y Claudio cumple con todos esos requisitos”, comenzó diciendo el presidente albinegro Carlos Pablo.

En vínculo del “Mana”, que reemplaza a Marcelo Fuentes en el cargo, con el Chivo es por el término de dos años, aunque el titular de la entidad no descartó que una vez cumplido ese ciclo el orientador continúe ligado para una planificación a largo plazo.

Posteriormente y tras los aplausos con los que fue recibido, las frases salientes del flamante entrenador del plantel que el año próximo afrontará una dura temporada en el tercer escalón del fútbol argentino.

– “Hace dos meses tuve mi primera charla con el presidente y como que todo se fue dando para hoy terminemos acá. Volver al club donde estuve 9 años, porque llegué a los 10 y me fui a los 19, es un gran orgullo, porque en Liniers aprendí todo, a competir, a compartir, a entrenar siempre a conciencia; acá me enseñaron a ser profesional sin plata, porque en la vida no sos lo que ganás sino como te manejás”.

– “Ver hoy a Néstor Herrero y Omar Correa, grandísimos formadores que tuve cuando llegué al club y también cuando me fui, es muy gratificante. No me quiero olvidar de Jorge Moschetti, del Negro López, todos ellos me hicieron llegar a donde estoy hoy y se lo voy a agradecer por siempre”.

– “Es una alegría enorme poder estar acá. El club creció mucho, en todos los aspectos, me dijeron que está bastante cambiado, así que lo voy a tener que ir a recorrer”.

– “El objetivo para lo que viene es muy simple: afianzarnos en la categoría, poder ser un equipo respetado y competitivo, siempre manejándonos como Liniers lo ha hecho durante toda su historia, dándole participación y presencia a los juveniles del club y sumando refuerzos que nos ayuden, a nosotros como cuerpo técnico y a los chicos para seguir creciendo”.

– “La idea es trabajar tranquilos, sin apuros y probando todo lo que haya que probar para fortalecer al equipo futbolística y mentalmente”.

– “El Federal A es lindo desde el punto de vista de la competitividad, porque hay clubes a los que les cuesta un montón afrontar los gastos que se ocasionan y sin embargo compiten con hidalguía y a veces se prenden en la pelea. Otros se diferencian por tener otro poder económico, pero eso sucede en todos lados. Lo que comprobé este último tiempo es que la categoría quedó un poco sucia y sospechada con el tema arbitral y otras cuestiones, pero bueno, las suspicacias siempre van a estar”.

– “Me gusta el desafío de ir por ese único ascenso, lo que la convierte en complicada también. Villa Mitre y Olimpo cumplieron excelentísimas campañas y no pudieron llegar, así que la competencia es más compleja de lo que muchos creen”.

Como ayudante de campo lo acompañará Emiliano Romero y como Profe Ariel Bosotina, ambos componentes del cuerpo técnico que Claudio lideró en la Reserva de Independiente.

Mañana habrá una reunión de trabajo y la pretemporada se iniciará a mediados de enero, aunque todavía resta confirmar día y horario.